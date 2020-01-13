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СМИ: ВС в Пакистане признал процесс против Мушаррафа неконституционным
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РИА Новости

СМИ: ВС в Пакистане признал процесс против Мушаррафа неконституционным

15:09 13.01.2020
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© AP Photo / Anjum NaveedПортрет бывшего президента Пакистана Первеза Мушаррафа у суда в Исламабаде
Портрет бывшего президента Пакистана Первеза Мушаррафа у суда в Исламабаде
© AP Photo / Anjum Naveed
Портрет бывшего президента Пакистана Первеза Мушаррафа у суда в Исламабаде. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Верховный суд в пакистанском Лахоре признал "неконституционным" создание специального суда, рассматривавшего дело экс-президента страны Первеза Мушаррафа, которого приговорили к смертной казни, сообщает издание Dawn.
В декабре 2019 года специальный суд Пакистана приговорил 76-летнего Мушаррафа, занимавшего пост президента с 2001 по 2008 год, к смертной казни по делу о госизмене. Обвинения связаны с его решением в 2007 году приостановить действие конституции и ввести в стране чрезвычайное положение.
Бывший президент Пакистана Первез Мушарраф в суде в Исламабаде
19 декабря 2019, 10:26
Мушарраф считает смертный приговор результатом "персональной мести"
По данным издания, судебная коллегия, рассматривавшая петиции Мушаррафа против вынесенного в его отношении вердикта, также постановила, что судебное разбирательство в отношении экс-главы Пакистана по делу о госизмене не было подготовлено согласно законодательству.
По данным СМИ, после объявления приговора Мушарраф подал ходатайства, в которых просил верховный суд в Лахоре отменить приговор специального суда из-за его незаконности. Также он добивался приостановления приговора до решения суда по его прошениям.
После того, как в 2016 году Верховный суд Пакистана позволил Мушаррафу покидать страну, экс-президент отправился в ОАЭ на лечение, где продолжает находиться до сих пор.
Бывший президент Пакистана Первез Мушарраф в суде в Исламабаде
17 декабря 2019, 14:00
Биография Первеза Мушаррафа
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Первез МушаррафПакистанВ мире
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