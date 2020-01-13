СМИ: ВС в Пакистане признал процесс против Мушаррафа неконституционным

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Верховный суд в пакистанском Верховный суд в пакистанском Лахоре признал "неконституционным" создание специального суда, рассматривавшего дело экс-президента страны Первеза Мушаррафа , которого приговорили к смертной казни, сообщает издание Dawn

В декабре 2019 года специальный суд Пакистана приговорил 76-летнего Мушаррафа, занимавшего пост президента с 2001 по 2008 год, к смертной казни по делу о госизмене . Обвинения связаны с его решением в 2007 году приостановить действие конституции и ввести в стране чрезвычайное положение.

По данным издания, судебная коллегия, рассматривавшая петиции Мушаррафа против вынесенного в его отношении вердикта, также постановила, что судебное разбирательство в отношении экс-главы Пакистана по делу о госизмене не было подготовлено согласно законодательству.

По данным СМИ, после объявления приговора Мушарраф подал ходатайства, в которых просил верховный суд в Лахоре отменить приговор специального суда из-за его незаконности. Также он добивался приостановления приговора до решения суда по его прошениям.