Сообщения о минировании судов в Петербурге оказались ложными

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 янв - РИА Новости. Районные суды в Санкт-Петербурге возвращаются к работе после эвакуации и проверки помещений из-за сообщений о "минировании", сообщает объединенная пресс-служба судов города.
В понедельник утром проводилась эвакуация Василеостровского, Приморского, Сестрорецкого, Красногвардейского, Дзержинского, Куйбышевского, Октябрьского, Петродворцового, Ленинского районных судов.
"Ленинский, Василеостровский, Октябрьский, Сестрорецкий, Красногвардейский, Приморский районные суды вернулись к работе", - говорится в сообщении.
Первые письма с угрозами о взрыве пришли в суды Петербурга 28 ноября 2019 года. С тех пор практически каждый день разные суды получали письма с одинаковым содержанием - якобы в здании заложена взрывчатка. Также "минировали" станции метро Петербурга, больницы и школы. Специальные службы, выезжающие на место, ни разу не обнаружили опасных или взрывчатых веществ. Письма с угрозами переданы в полицию.