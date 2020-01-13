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Сообщения о минировании судов в Петербурге оказались ложными
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РИА Новости

Сообщения о минировании судов в Петербурге оказались ложными

14:56 13.01.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 янв - РИА Новости. Районные суды в Санкт-Петербурге возвращаются к работе после эвакуации и проверки помещений из-за сообщений о "минировании", сообщает объединенная пресс-служба судов города.
В понедельник утром проводилась эвакуация Василеостровского, Приморского, Сестрорецкого, Красногвардейского, Дзержинского, Куйбышевского, Октябрьского, Петродворцового, Ленинского районных судов.
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"Ленинский, Василеостровский, Октябрьский, Сестрорецкий, Красногвардейский, Приморский районные суды вернулись к работе", - говорится в сообщении.
Первые письма с угрозами о взрыве пришли в суды Петербурга 28 ноября 2019 года. С тех пор практически каждый день разные суды получали письма с одинаковым содержанием - якобы в здании заложена взрывчатка. Также "минировали" станции метро Петербурга, больницы и школы. Специальные службы, выезжающие на место, ни разу не обнаружили опасных или взрывчатых веществ. Письма с угрозами переданы в полицию.
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