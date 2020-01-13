В Ульяновске два человека погибли при столкновении двух легковушек

По данным ведомства, авария произошла в понедельник около 12.05 (11.05 мск) на 187 километре автодороги "Цивильск - Ульяновск" в Ленинском районе Ульяновска. По предварительным данным, 46-летний водитель автомобиля Datsun не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Nissan Qashqai.