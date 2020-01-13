В Ульяновске два человека погибли при столкновении двух легковушек

САМАРА, 13 янв - РИА Новости. Два человека погибли и четверо пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей в Ульяновске, сообщает пресс-служба УМВД по региону.
По данным ведомства, авария произошла в понедельник около 12.05 (11.05 мск) на 187 километре автодороги "Цивильск - Ульяновск" в Ленинском районе Ульяновска. По предварительным данным, 46-летний водитель автомобиля Datsun не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Nissan Qashqai.
"В результате ДТП две пассажирки автомашины Datsun от полученных травм скончались. Водитель Datsun и 42-летний водитель Nissan Qashqai, 38-летняя пассажирка Datsun и 34-летняя пассажирка Nissan Qashqai доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
По факту ДТП сотрудниками полиции проводится проверка.