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В Ульяновске два человека погибли при столкновении двух легковушек
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РИА Новости

В Ульяновске два человека погибли при столкновении двух легковушек

14:55 13.01.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции . Архивное фото
САМАРА, 13 янв - РИА Новости. Два человека погибли и четверо пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей в Ульяновске, сообщает пресс-служба УМВД по региону.
По данным ведомства, авария произошла в понедельник около 12.05 (11.05 мск) на 187 километре автодороги "Цивильск - Ульяновск" в Ленинском районе Ульяновска. По предварительным данным, 46-летний водитель автомобиля Datsun не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Nissan Qashqai.
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"В результате ДТП две пассажирки автомашины Datsun от полученных травм скончались. Водитель Datsun и 42-летний водитель Nissan Qashqai, 38-летняя пассажирка Datsun и 34-летняя пассажирка Nissan Qashqai доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
По факту ДТП сотрудниками полиции проводится проверка.
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УльяновскПроисшествия
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