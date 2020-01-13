Эксперты рассказали, на что чаще всего жалуются туристы

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Некачественный сервис, задержка рейсов и работа туристических операторов стали главными темами обращений граждан на новогодних каникулах в Комиссию Общественной палаты РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей, говорится в тезисах главы комиссии Елены Суторминой, которые имеются в распоряжении РИА Новости.

"За время праздников в нашу Комиссию поступило 275 обращений от граждан, отдыхавших как на территории страны, так и за ее пределами. Люди звонили на нашу горячую линию по защите прав туристов, писали нам и нашим партнерам в социальные сети, оставляли электронные обращения на сайтах", — указано в тезисах Суторминой.

Большинство обращений поступило из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, а также из популярных горнолыжных курортов, расположенных в Краснодарском крае и Кабардино-Балкарии.

"Основными темами обращений стали некачественный сервис в местах пребывания (45 процентов жалоб, причем большая часть приходится на территорию России), задержка рейсов в аэропортах (23 процента), работа туроператоров, которые задерживали трансферы или размещали не в те гостиницы (18 процентов)", — говорится в тезисах.