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Туризм
2020-01-13T20:03+0300
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Эксперты рассказали, на что чаще всего жалуются туристы
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РИА Новости

Эксперты рассказали, на что чаще всего жалуются туристы

20:03 13.01.2020
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© Depositphotos / cunaplusНедовольный пассажир в аэропорту
Недовольный пассажир в аэропорту
© Depositphotos / cunaplus
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Некачественный сервис, задержка рейсов и работа туристических операторов стали главными темами обращений граждан на новогодних каникулах в Комиссию Общественной палаты РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей, говорится в тезисах главы комиссии Елены Суторминой, которые имеются в распоряжении РИА Новости.
"За время праздников в нашу Комиссию поступило 275 обращений от граждан, отдыхавших как на территории страны, так и за ее пределами. Люди звонили на нашу горячую линию по защите прав туристов, писали нам и нашим партнерам в социальные сети, оставляли электронные обращения на сайтах", — указано в тезисах Суторминой.
Большинство обращений поступило из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, а также из популярных горнолыжных курортов, расположенных в Краснодарском крае и Кабардино-Балкарии.
"Основными темами обращений стали некачественный сервис в местах пребывания (45 процентов жалоб, причем большая часть приходится на территорию России), задержка рейсов в аэропортах (23 процента), работа туроператоров, которые задерживали трансферы или размещали не в те гостиницы (18 процентов)", — говорится в тезисах.
Доля обращений в Общественную палату по поводу гостиниц в этом году снизилась на 20 процентов. "Однако именно качество сервиса остается основной темой жалоб граждан. В частности, были жалобы на отсутствие в номере того или иного необходимого и положенного предмета, где-то не очень вежливое обращение со стороны персонала", — отмечено в тексте.
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