Лукьяненко рассказал о влиянии картин Бромберга на любовь к фантастике

"У нас принято нынче поругивать старые советские фильмы, особенно фантастические. "Электроник" - никаких спецэффектов, "Чародеи" - отсебятина, ничего от "Понедельника" не осталось. Ну да, все так. Не было в СССР тех лет ни возможностей, ни желания снимать фантастику, да и детское кино стремительно скатывалось в фальшиво-патриотическое. И мюзикл считался жанром дурацким, несерьезным. Но те, кто все же старался что-то сделать, они были и они делали. В том числе и Бромберг. И эти фильмы определяли наше детство и нашу любовь к фантастике", - написал Лукьяненко на Facebook.