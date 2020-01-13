Лукьяненко рассказал о влиянии картин Бромберга на любовь к фантастике

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Фильмы Константина Бромберга определяли детство целого поколения и его любовь к фантастике, жаль, что он снял мало картин и уехал в США, считает писатель-фантаст Сергей Лукьяненко.
Ранее режиссер и сценарист Михаил Идов сообщил, что заслуженный деятель искусств РФ Константин Бромберг скончался в США в возрасте 80 лет.
"У нас принято нынче поругивать старые советские фильмы, особенно фантастические. "Электроник" - никаких спецэффектов, "Чародеи" - отсебятина, ничего от "Понедельника" не осталось. Ну да, все так. Не было в СССР тех лет ни возможностей, ни желания снимать фантастику, да и детское кино стремительно скатывалось в фальшиво-патриотическое. И мюзикл считался жанром дурацким, несерьезным. Но те, кто все же старался что-то сделать, они были и они делали. В том числе и Бромберг. И эти фильмы определяли наше детство и нашу любовь к фантастике", - написал Лукьяненко на Facebook.
Писатель выразил сожаление, что Бромберг мало снял и переехал в США. "Но он сделал для нас куда больше, чем многие, снявшие десятки фильмов и поныне живущие в стране. И для нас он остался нашим режиссером", - заключил Лукьяненко.
Константин Бромберг родился 17 октября 1939 года в Харькове. Его дебютной работой в кино стала картина "Длинный день Кольки Павлюкова". За ней последовали "Был настоящим трубачом", "У меня есть лев", "Приключения Электроника" и "Чародеи".