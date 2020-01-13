Умер режиссер "Чародеев" Константин Бромберг

"Два дня назад в Детройте скончался <...> постановщик советских мегахитов "Чародеи" и "Приключения Электроника", — написал он в Facebook .

Позже он снял такие картины, как "Был настоящим трубачом", "Приключения Электроника", "Чародеи", а также несколько выпусков юмористического киножурнала "Ералаш".