Умер режиссер "Чародеев" Константин Бромберг

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. В США в возрасте 80 лет умер советский режиссер Константин Бромберг. Об этом сообщил его коллега Михаил Идов.
"Два дня назад в Детройте скончался <...> постановщик советских мегахитов "Чародеи" и "Приключения Электроника", — написал он в Facebook.
Константин Бромберг родился 17 октября 1939 года. В 1965-м он окончил сценарный факультет ВГИКа, затем работал режиссером на телевидении. Дебютной работой Бромберга в кино стала картина "Длинный день Кольки Павлюкова".
Позже он снял такие картины, как "Был настоящим трубачом", "Приключения Электроника", "Чародеи", а также несколько выпусков юмористического киножурнала "Ералаш".
Бромберг — лауреат государственной премии СССР за фильм "Приключения Электроника", заслуженный деятель искусств Российской Федерации.