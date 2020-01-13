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Культура
2020-01-13T11:36+0300
https://ria.ru/20200113/1563350787.html
Умер режиссер "Чародеев" Константин Бромберг
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РИА Новости

Умер режиссер "Чародеев" Константин Бромберг

08:51 13.01.2020 (обновлено: 11:36 13.01.2020)
17697
© Первый канал. Всемирная сетьРежиссер Константин Бромберг
Режиссер Константин Бромберг
© Первый канал. Всемирная сеть
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. В США в возрасте 80 лет умер советский режиссер Константин Бромберг. Об этом сообщил его коллега Михаил Идов.

"Два дня назад в Детройте скончался <...> постановщик советских мегахитов "Чародеи" и "Приключения Электроника", — написал он в Facebook.

Константин Бромберг родился 17 октября 1939 года. В 1965-м он окончил сценарный факультет ВГИКа, затем работал режиссером на телевидении. Дебютной работой Бромберга в кино стала картина "Длинный день Кольки Павлюкова".
Позже он снял такие картины, как "Был настоящим трубачом", "Приключения Электроника", "Чародеи", а также несколько выпусков юмористического киножурнала "Ералаш".
Бромберг — лауреат государственной премии СССР за фильм "Приключения Электроника", заслуженный деятель искусств Российской Федерации.
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КультураМихаил ИдовКонстантин БромбергВГИКМоскваРоссияСША
Популярные комментарии
Больше всего на свете хочу вернуться в тогда, когда эти фильмы вышли и стали мегахитами. Наплевать на скудный выбор продуктов и товаров, там была уверенность в будущем и не было страха за свою судьбу.
13 января, 09:56
dejavu_2001
7401003
Да, такое нынче время, что своей необразованностью и неграмотностью люди даже хвастаются.
13 января, 10:25
ВВероника
2400003
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