Предполагаемый организатор убийства Амины Окуевой не признал вину

КИЕВ, 13 янв - РИА Новости. Задержанный по подозрению в организации убийства Задержанный по подозрению в организации убийства Амины Окуевой , жены выходца из Чечни Адама Осмаева , который ранее обвинялся в покушении на президента РФ, пока не признает свою вину, заявил в понедельник начальник полиции Киевской области Андрей Небитов на брифинге.

Ранее глава Нацполиции Украины Игорь Клименко заявил, что правоохранители задержали "группу киллеров", в том числе вероятного организатора убийства Окуевой.

"На данный момент информации о том, что он признает свою вину нет", - заявил Небитов на брифинге.

По его словам, полицейские в настоящее время сообщают задержанному о подозрении в убийстве Окуевой. Небитов сказал, что задержанный является уроженцев Дагестана, но длительное время проживает на Украине, имеет украинское гражданство.