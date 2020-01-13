Предполагаемый организатор убийства Амины Окуевой не признал вину

КИЕВ, 13 янв - РИА Новости. Задержанный по подозрению в организации убийства Амины Окуевой, жены выходца из Чечни Адама Осмаева, который ранее обвинялся в покушении на президента РФ, пока не признает свою вину, заявил в понедельник начальник полиции Киевской области Андрей Небитов на брифинге.
Ранее глава Нацполиции Украины Игорь Клименко заявил, что правоохранители задержали "группу киллеров", в том числе вероятного организатора убийства Окуевой.
"На данный момент информации о том, что он признает свою вину нет", - заявил Небитов на брифинге.
По его словам, полицейские в настоящее время сообщают задержанному о подозрении в убийстве Окуевой. Небитов сказал, что задержанный является уроженцев Дагестана, но длительное время проживает на Украине, имеет украинское гражданство.
По данным МВД Украины, 30 октября 2017 года Осмаев был ранен, а Окуева погибла в результате обстрела их автомобиля под Киевом. Возбуждено дело по статье "умышленное убийство".
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