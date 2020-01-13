Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-13T14:39+0300
https://ria.ru/20200113/1563363928.html
Медведев поручил выделить средства на закупку лекарств для детей
https://cdn23.img.ria.ru/images/151906/11/1519061196_0:54:3073:1784_1036x0_80_0_0_498fe2bb140790db10c7ab11aaab40f8.jpg
РИА Новости

Медведев поручил выделить средства на закупку лекарств для детей

13:59 13.01.2020 (обновлено: 14:39 13.01.2020)
10585
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкФармацевт раскладывает лекарственные препараты
Фармацевт раскладывает лекарственные препараты
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил выделить до 22 миллионов рублей на закупку не зарегистрированных в России препаратов для лечения детей с тяжелыми хроническими заболеваниями.

"Речь идет о восьми <...> лекарственных формах ряда специальных препаратов, таких как "Фризиум" так называемый или "Клобазам" и некоторых других", — сообщил Медведев на совещании с вице-премьерами.

В конце декабря Владимир Путин подписал закон о взаимозаменяемости лекарств с учетом поправки, согласно которой правительство может закупать препараты, не зарегистрированные в стране, по решению врачебной комиссии. Кроме того, уточняется понятие "взаимозаменяемые лекарственные препараты". Документ вступит в силу с 1 марта.
Вадим Агальцов с дочерью
21 октября 2019, 08:00
Как дети с эпилепсией ждут незарегистрированных лекарств

Ситуация с незарегистрированными лекарствами

В августе СМИ сообщили о задержании в Москве женщины, которая за границей заказала "Фризиум" для своего ребенка. Общественность и правозащитники назвали ситуацию "абсурдной и бесчеловечной", на инцидент обратили внимание и в Кремле. Позднее прокуратура отменила возбуждение дела, по которому женщина проходила как свидетель.
Премьер Дмитрий Медведев 5 сентября поручил выделить деньги на закупку лекарств для детей, страдающих хроническими заболеваниями с болевым и судорожным синдромами. Как подчеркнул глава правительства, некоторые формы препаратов существуют только за рубежом, а производители не регистрируют их в России.
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
19 декабря 2019, 15:03Большая пресс-конференция Владимира Путина
Путин: нельзя лишать людей необходимых незарегистрированных лекарств
582350721
Обсудить 9
Дмитрий МедведевПравительство РФРоссияЭкономика
Популярные комментарии
Мендель решил поэкспериментировать над детьми !!!! Бармалей злой
13 января, 14:55
Андрей Васильевич
1000103
Рекомендуем
Американские военные перед вылетом на Ближний Восток
США грозятся ограбить еще одну страну. Та задумалась о российских ЗРК
Участники фитнес-тренировки
Ученые выяснили, как поддерживать тонус мышц без упражнений
Военнослужащий отдает честь у входа в казарму общевойсковой отдельной мотострелковой бригады Западного военного округа
В Подмосковье подняли по тревоге более 4,5 тысячи военнослужащих ЗВО
Кадр из видео группы На-На на песню Зинаида
Врач прокомментировал падение модели Ксении Пунтус из окна
Президент Российской Федерации Владимир Путин
Путин поручил освободить врачей от наказания за утрату наркопрепаратов
Чашка кофе и мозг
Ешь и умней. Какая пища нравится мозгу и от какой он страдает
Автомобиль Следственного комитета РФ
Под Саратовом мужчина изнасиловал знакомую, доказывая верность подруге
Актриса Рената Литвинова
Ренату Литвинову сбила машина в Москве
Смартфон
Сотовые операторы начали повышать тарифы на связь
Урок в школе
В России поменяют систему оплаты труда учителей
Детская рука
У найденной в Мытищах в коробке новорожденной девочки появилась семья
Кадр из многосерийного фильма Бригада
На Алтае родители назвали ребенка в честь героя сериала "Бригада"
Военнослужащие польской армии у памятника воинам Советской Армии в Варшаве
Варшава не будет отмечать 75-летие освобождения от немецкой оккупации
Пусковая установка ОТРК Искандер-М в боевом положении
В НАТО анонсировали ответ на размещение "Искандеров-М" с новой ракетой
Лесные пожары в штате Новый Южный Уэльс, Австралия. Спутниковое изображение Maxar WorldView-3
Экипаж МКС ужаснулся масштабам пожаров в Австралии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:44В Госдуму внесли проект об изменении статуса детей-сирот
21:37В "Столото" ответили на обвинения в нечестном розыгрыше
21:27СМИ: США готовятся вывести Китай из списка валютных манипуляторов
20:55Воробьев исполнил мечту мальчика, оставленную на "Елке желаний"
20:25В России оценили планы Варшавы не отмечать 75-летие освобождения
20:24Эксперт назвал соглашение о перемирии в Ливии нежизнеспособным
20:18В Москве прошла трехсторонняя встреча по ситуации в Сирии
20:12Захарову удивил отказ Варшавы отмечать годовщину освобождения города
20:11МВД Грузии заподозрило Саакашвили в попытке свержения власти
20:08Демократ Кори Букер приостановил президентскую кампанию в США
20:07Иранский депутат назвал причину пуска ракеты по украинскому Boeing
20:03Эксперты рассказали, на что чаще всего жалуются туристы
19:59МИД Греции призвал признать незаконными соглашения Турции и ПНС Ливии
19:52Суд отклонил жалобу на изъятие имущества у Шестуна
19:51Нетаньяху направил письмо осужденной в России израильтянке Иссахар
19:45Трамп похвалил иранских протестующих, отказавшихся топтать флаг США
19:44Моргулов обсудил с замглавы МИД КНР ситуацию на Корейском полуострове
19:44Глава МЧС наградил замглавы редакции РИА Новости Виктора Бельцова
19:42ЕП начал работу с минуты молчания по погибшим в авиакатастрофе в Иране
19:37Стороны конфликта в Ливии намерены работать над стабилизацией ситуации
Лента новостейМолния