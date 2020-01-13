Медведев поручил выделить средства на закупку лекарств для детей

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил выделить до 22 миллионов рублей на закупку не зарегистрированных в России препаратов для лечения детей с тяжелыми хроническими заболеваниями.
"Речь идет о восьми <...> лекарственных формах ряда специальных препаратов, таких как "Фризиум" так называемый или "Клобазам" и некоторых других", — сообщил Медведев на совещании с вице-премьерами.
В конце декабря Владимир Путин подписал закон о взаимозаменяемости лекарств с учетом поправки, согласно которой правительство может закупать препараты, не зарегистрированные в стране, по решению врачебной комиссии. Кроме того, уточняется понятие "взаимозаменяемые лекарственные препараты". Документ вступит в силу с 1 марта.
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Ситуация с незарегистрированными лекарствами
В августе СМИ сообщили о задержании в Москве женщины, которая за границей заказала "Фризиум" для своего ребенка. Общественность и правозащитники назвали ситуацию "абсурдной и бесчеловечной", на инцидент обратили внимание и в Кремле. Позднее прокуратура отменила возбуждение дела, по которому женщина проходила как свидетель.
Премьер Дмитрий Медведев 5 сентября поручил выделить деньги на закупку лекарств для детей, страдающих хроническими заболеваниями с болевым и судорожным синдромами. Как подчеркнул глава правительства, некоторые формы препаратов существуют только за рубежом, а производители не регистрируют их в России.