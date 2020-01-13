Медведев поручил выделить средства на закупку лекарств для детей

"Речь идет о восьми <...> лекарственных формах ряда специальных препаратов, таких как "Фризиум" так называемый или "Клобазам" и некоторых других", — сообщил Медведев на совещании с вице-премьерами.

Ситуация с незарегистрированными лекарствами

В августе СМИ сообщили о задержании в Москве женщины, которая за границей заказала "Фризиум" для своего ребенка. Общественность и правозащитники назвали ситуацию "абсурдной и бесчеловечной", на инцидент обратили внимание и в Кремле. Позднее прокуратура отменила возбуждение дела, по которому женщина проходила как свидетель.