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В Мособлдуме хотят ввести плату за вызов скорой на "стихийные" горки
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РИА Новости

В Мособлдуме хотят ввести плату за вызов скорой на "стихийные" горки

13:44 13.01.2020 (обновлено: 15:35 13.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкЗимний отдых горожан
Зимний отдых горожан
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Введение обязательных платежей за вызов спасателей и медиков на не оборудованные для катания на тюбингах места может помочь в борьбе с нарушением правил. Об этом заявил замглавы комитета Московской областной думы по вопросам государственной власти и региональной безопасности Николай Черкасов.
"Запретить это невозможно. Здесь, наверное, уместно будет поднять тему возмещения ущерба от эксплуатации спасательных служб в случае использования их средств и сил, <…> тем более когда это катание было несанкционированным", — рассказал он Агентству городских новостей "Москва".
Он напомнил, что для катания часто используются заброшенные карьеры или просто опасные склоны, а современные "ватрушки" развивают намного большую скорость, чем куски картона, на которых катались люди в прошлом. Все это приводит к увеличению числа несчастных случаев.

"Мы хотим попробовать совместно с МЧС Московской области такую методику разработать и определить нормативы, хотя бы минимальные, <...> чтобы люди почувствовали ответственность за несоблюдение мер и запретов, которые они сознательно нарушают", — сказал Черкасов.

Только за первые дни года в России произошло сразу несколько несчастных случаев с тюбингами. Так, в городе Павлово Нижегородской области смертельную травму получила женщина, выпавшая из "ватрушки" во время спуска в овраг. В Уфе в дерево врезались катающиеся на тюбинге дедушка с внучкой, мужчина погиб, ребенка госпитализировали. Среди жертв катания на "ватрушках" — взрослая жительница Омска и маленькая девочка из Приморского края.
Хорошо летим: безопасный тюбинг
15 февраля 2019, 14:17
"Хорошо летим": безопасный тюбингКататься по снежным горкам — это не только весело, но и травмоопасно. Чтобы отдых не закончился плохо, нужно тщательно выбирать место для спусков.
18111867
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МособлдумаРоссияОбщество
Популярные комментарии
Причем тут стихийные горки? Надо просто сделать вызов платным для тех, кто несерьезным поводам или по пьяни вызывает. Прямо диспетчеры чтобы заранее предупреждали, что в случае ложного вызова, будут сняты деньги.
13 января, 14:22
Евген Сергеев
2100022
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