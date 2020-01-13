В Мособлдуме хотят ввести плату за вызов скорой на "стихийные" горки

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Введение обязательных платежей за вызов спасателей и медиков на не оборудованные для катания на тюбингах места может помочь в борьбе с нарушением правил. Об этом заявил замглавы комитета Московской областной думы по вопросам государственной власти и региональной безопасности Николай Черкасов.
"Запретить это невозможно. Здесь, наверное, уместно будет поднять тему возмещения ущерба от эксплуатации спасательных служб в случае использования их средств и сил, <…> тем более когда это катание было несанкционированным", — рассказал он Агентству городских новостей "Москва".
Он напомнил, что для катания часто используются заброшенные карьеры или просто опасные склоны, а современные "ватрушки" развивают намного большую скорость, чем куски картона, на которых катались люди в прошлом. Все это приводит к увеличению числа несчастных случаев.
"Мы хотим попробовать совместно с МЧС Московской области такую методику разработать и определить нормативы, хотя бы минимальные, <...> чтобы люди почувствовали ответственность за несоблюдение мер и запретов, которые они сознательно нарушают", — сказал Черкасов.
Только за первые дни года в России произошло сразу несколько несчастных случаев с тюбингами. Так, в городе Павлово Нижегородской области смертельную травму получила женщина, выпавшая из "ватрушки" во время спуска в овраг. В Уфе в дерево врезались катающиеся на тюбинге дедушка с внучкой, мужчина погиб, ребенка госпитализировали. Среди жертв катания на "ватрушках" — взрослая жительница Омска и маленькая девочка из Приморского края.