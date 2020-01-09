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В Уфе пенсионер умер, ударившись о дерево, во время катания на тюбинге
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РИА Новости

В Уфе пенсионер умер, ударившись о дерево, во время катания на тюбинге

10:23 09.01.2020
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© РИА Новости / Петрийчук Евгений / Перейти в фотобанкТюбинг
Тюбинг
© РИА Новости / Петрийчук Евгений
Перейти в фотобанк
Тюбинг. Архивное фото
УФА, 9 янв – РИА Новости. Пенсионер, катаясь с внучкой на тюбинге на несанкционированной горке в Уфе, врезался в дерево и умер, ребенку оказана медицинская помощь, сообщили в СУСК РФ по Башкирии.
"По предварительным данным, 7 января 65-летний мужчина во время катания на тюбинге со своей 7-летней внучкой с несанкционированной горки в районе улицы Менделеева города Уфы почувствовал ухудшение здоровья, потерял сознание и въехал в дерево. Прибывшие медицинские работники зафиксировали смерть мужчины. Девочка после осмотра и оказания помощи в больнице была отпущена домой", - сообщает следственное управление СК по региону.
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Следователи организовали доследственную проверку.
"В настоящее время следователями совместно с сотрудниками полиции проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления причины смерти мужчины, опрашиваются очевидцы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении башкирского следкома.
По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах региона, "у мужчины случился сердечный приступ".
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Следственный комитет РФУфаПроисшествия
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