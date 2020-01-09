В Уфе пенсионер умер, ударившись о дерево, во время катания на тюбинге

"По предварительным данным, 7 января 65-летний мужчина во время катания на тюбинге со своей 7-летней внучкой с несанкционированной горки в районе улицы Менделеева города Уфы почувствовал ухудшение здоровья, потерял сознание и въехал в дерево. Прибывшие медицинские работники зафиксировали смерть мужчины. Девочка после осмотра и оказания помощи в больнице была отпущена домой", - сообщает следственное управление СК по региону.