РПЦ рассказала, к чему приводит пересмотр нравственных норм на Западе

МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. В Московском патриархате прогнозируют новые расколы в протестантских церквях на Западе, так как часть из них все больше отходит от христианских норм, в частности, благословляет однополые союзы и позволяет служить людям с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

По словам главы отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополита Волоколамского Илариона , в настоящее время уже третья крупная протестантская организация в США – Объединенная методистская церковь – переживает раскол из-за принимаемых ее руководством решений в данной сфере. До этого с подобной ситуацией столкнулись также действующие в этой стране Епископальная и Пресвитерианская церкви.

"В Северной Америке и в ряде других западных стран в протестантском сообществе происходит пересмотр основополагающих нравственных норм", - заявил митрополит Иларион в эфире телеканала "Россия 24", говоря о причинах центробежных тенденций в протестантском мире.

Он упомянул, в частности, о похожих событиях, произошедших в Епископальной церкви США в 2009 году. "У нас были и богословский диалог с этой церковью, и общие гуманитарные проекты, которые развивались на протяжении нескольких десятилетий. Но потом в Епископальной церкви США наступили времена, когда начали преобладать либеральные тенденции, когда стали превозмогать голоса защитников всяких свобод, в том числе свобод от евангельских нравственных норм. Затем они рукоположили в сан епископа практикующего гомосексуалиста, при этом его "партнер" держал ему митру", - рассказал архиерей.

В связи со случившимся Русская православная церковь была вынуждена разорвать существовавший диалог с Епископальной церковью, прекратить взаимодействие и обмен визитами. При этом либеральная линия руководства это Церкви, напомнил глава ОВЦС, привела к расколу: часть епископов, духовенства и паствы отделилась от нее и образовала новую структуру, которая именуется Англиканской церковью в Северной Америке. По мнению митрополита Илариона, подобные расколы будут происходить в протестантском мире и дальше.

Как отметил представитель РПЦ, резкая поляризация, существующая сейчас в американском обществе на фоне политического противостояния сторонников нынешнего руководителя страны и его противников, консерваторов и либералов, жителей глубинки и обитателей мегаполисов, заметна сегодня и в целом ряде христианских протестантских церквей.

"Есть консервативные протестанты, которые настаивают на необходимости соблюдения евангельских нравственных норм, не допускают благословения однополых союзов и прочих нововведений. С другой стороны, есть те, которые идут на поводу у современных либеральных стандартов и считают, что возможно под эти стандарты подгонять и церковное вероучение, и нравственные нормы. Поэтому можно прогнозировать, что в протестантском сообществе продолжится раскол и все новые и новые церкви и общины будут в него вовлекаться, раскалываясь на две или на несколько частей", - подчеркнул иерарх.