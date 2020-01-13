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Во Владивостоке сообщения о минировании оказались ложными
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РИА Новости

Во Владивостоке сообщения о минировании оказались ложными

13:18 13.01.2020
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкВантовый мост (Золотой мост) через бухту Золотой Рог во Владивостоке
Вантовый мост (Золотой мост) через бухту Золотой Рог во Владивостоке
© РИА Новости / Александр Вильф
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Вантовый мост (Золотой мост) через бухту Золотой Рог во Владивостоке. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 13 янв - РИА Новости. Учреждения Приморья, куда в понедельник поступили сообщения о "минировании", проверены, опасных объектов не найдено, сообщили РИА Новости в учреждениях.
В Приморье в понедельник эвакуировали Театр драмы им. Комиссаржевской в Уссурийске и Приморский краевой драматический театр молодежи во Владивостоке - их проверили к середине дня. Также началась проверка в Музее истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева и во Владивостокском государственном университете экономики и сервиса (ВГУЭС). Кроме того, в мэрии Владивостока сообщили о 10 "заминированных" школах - их проверяли в течение дня.
Сотрудник полиции
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В музее агентству сообщили, что проверка завершена, опасных объектов не нашли. Представитель ВГУЭС отметил, что в вузе также угроз не обнаружили. "Университет возобновил работу", - сказал собеседник.
"В течение дня сообщения о "минировании" получили 19 школ Владивостока. Ни в одной из них информация не подтвердилась. Сейчас завершается обследование школы № 64", - сказал представитель мэрии Владивостока.
Полиция
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В понедельник утром все школы Хабаровска, а также один детский сад эвакуированы из-за сообщений о "минировании", из зданий выведены около 62 тысяч детей. Пять школ и Приамурский государственный университет имени Шолом-Алейхема в Биробиджане ЕАО также эвакуировали.
В декабре школы и детсады на Дальнем Востоке несколько раз эвакуировали из-за аналогичных сообщений. Угрозы не подтверждались.
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