Во Владивостоке сообщения о минировании оказались ложными

ВЛАДИВОСТОК, 13 янв - РИА Новости. Учреждения Учреждения Приморья , куда в понедельник поступили сообщения о "минировании", проверены, опасных объектов не найдено, сообщили РИА Новости в учреждениях.

В Приморье в понедельник эвакуировали Театр драмы им. Комиссаржевской в Уссурийске и Приморский краевой драматический театр молодежи во Владивостоке - их проверили к середине дня. Также началась проверка в Музее истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева и во Владивостокском государственном университете экономики и сервиса (ВГУЭС). Кроме того, в мэрии Владивостока сообщили о 10 "заминированных" школах - их проверяли в течение дня.

В музее агентству сообщили, что проверка завершена, опасных объектов не нашли. Представитель ВГУЭС отметил, что в вузе также угроз не обнаружили. "Университет возобновил работу", - сказал собеседник.

"В течение дня сообщения о "минировании" получили 19 школ Владивостока. Ни в одной из них информация не подтвердилась. Сейчас завершается обследование школы № 64", - сказал представитель мэрии Владивостока.

В понедельник утром все школы Хабаровска, а также один детский сад эвакуированы из-за сообщений о "минировании", из зданий выведены около 62 тысяч детей. Пять школ и Приамурский государственный университет имени Шолом-Алейхема в Биробиджане ЕАО также эвакуировали.