Счетная палата назвала главные климатические риски для России

Эколог рассказал, чем опасно потепление в ямальской тундре В тундре на Ямале ученые нашли "оазисы" с ромашками и маками. Однако, как отметил в эфире радио Sputnik директор программы "Климат и энергетика" WWF России Алексей Кокорин, изменения климата может принести в этот край и опасные явления.