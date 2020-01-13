Счетная палата назвала главные климатические риски для России

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Увеличение числа лесных пожаров, таяние вечной мерзлоты, рост экономического ущерба от климатических явлений, являются главными климатическими рисками для России, говорится в отчете в отчете Счетной палаты "Мониторинг хода реализации мероприятий национального проекта "Экология".
"Ежегодно гибнет порядка 300 тысяч гектаров лесных насаждений. Более 70 % случаев гибели связано с лесными пожарами, частота и интенсивность которых за последние 30 лет возросла на 30–50 %. По прогнозам, ожидается увеличение пожароопасного периода до 50 суток в год", - говорится в отчете.
Кроме того, аналитики отмечают, что уже сегодня несущая способность грунтов в зоне мерзлоты снизилась по сравнению с 70-ми годами прошлого столетия в среднем на 17%, а в отдельных регионах - до 45 %. Опасные деформации получат объекты железнодорожной, автомобильной и трубопроводной инфраструктуры, расположенные на многолетней мерзлоте.
"Стоимость ущерба от климатических явлений на период до 2030 года может составить 2–3 % ВВП в год, а на отдельных территориях – 5–6 % ВРП (Валового регионального продукта - ред.)", - уточняют в ведомстве.
Кроме того, последствия изменения климата, а также загрязнение окружающей среды оказывают выраженное влияние на состояние здоровья людей.
12 сентября 2019, 13:30Сказано в эфиреЭколог рассказал, чем опасно потепление в ямальской тундреВ тундре на Ямале ученые нашли "оазисы" с ромашками и маками. Однако, как отметил в эфире радио Sputnik директор программы "Климат и энергетика" WWF России Алексей Кокорин, изменения климата может принести в этот край и опасные явления.
"Волны жары будут учащаться. Здесь нужны меры, подобные тем, что были предприняты в Москве в 2010 году, когда организовали пункты с питьевой водой и помещения с кондиционерами в МФЦ (многофункциональные центры - ред.). Плюс меняются ареалы распространения инфекционных заболеваний. Клещ-переносчик энцефалита появился в Московской области, что также требует принятия мер", - сообщил РИА Новости руководитель программы Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Алексей Кокорин.