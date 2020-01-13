Самые запоминающиеся моменты церемонии "Выбор критиков"

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Энн Хэтэуэй впервые вышла в свет после того, как в декабре родила второго ребенка.

Голливудская актриса выбрала для церемонии золотое платье Valentino.

В нем она вручила награду Хоакину Фениксу за роль в фильме "Джокер".