Самые запоминающиеся моменты церемонии "Выбор критиков"

Ведущим церемонии был актер Тэй Диггз.
Ведущим церемонии был актер Тэй Диггз.
Джон Литгоу, Роберт Де Ниро и Аль Пачино получили награду в номинации "Лучший актерский состав" за фильм Мартина Скорсезе "Ирландец".
Джон Литгоу, Роберт Де Ниро и Аль Пачино получили награду в номинации "Лучший актерский состав" за фильм Мартина Скорсезе "Ирландец".
Фиби Уоллер-Бридж стала лауреатом в номинации "Лучшая актриса в комедийном сериале" за роль в сериале "Дрянь".
Фиби Уоллер-Бридж стала лауреатом в номинации "Лучшая актриса в комедийном сериале" за роль в сериале "Дрянь".
Фильм "Однажды в… Голливуде" был признан лучшим, и его оригинальный сценарий также был отмечен экспертами.
Фильм "Однажды в… Голливуде" был признан лучшим, и его оригинальный сценарий также был отмечен экспертами.
Энн Хэтэуэй впервые вышла в свет после того, как в декабре родила второго ребенка.
Голливудская актриса выбрала для церемонии золотое платье Valentino.
В нем она вручила награду Хоакину Фениксу за роль в фильме "Джокер".
Энн Хэтэуэй впервые вышла в свет после того, как в декабре родила второго ребенка.
Голливудская актриса выбрала для церемонии золотое платье Valentino.
В нем она вручила награду Хоакину Фениксу за роль в фильме "Джокер".
Помимо достижений в кинематографе зрители и журналисты оценивали знаменитостей еще и за наряды.
Так, Зендая стала самой стильной звездой вечера.
Она была одета футуристический топ и юбку в пол малинового цвета.
Необычный образ дополнили африканские косички.
Помимо достижений в кинематографе зрители и журналисты оценивали знаменитостей еще и за наряды.
Так, Зендая стала самой стильной звездой вечера.
Она была одета футуристический топ и юбку в пол малинового цвета.
Необычный образ дополнили африканские косички.
После провала на красной дорожке "Золотого глобуса", на которой Дженнифер Лопес появилась в пышном платье, напоминающем упаковочную бумагу, актриса решила исправиться.
На церемонию Critics' Choice Awards она пришла в элегантном платье светло-бежевого цвета, которое подчеркнуло достоинства поп-звезды.
После провала на красной дорожке "Золотого глобуса", на которой Дженнифер Лопес появилась в пышном платье, напоминающем упаковочную бумагу, актриса решила исправиться.
На церемонию Critics' Choice Awards она пришла в элегантном платье светло-бежевого цвета, которое подчеркнуло достоинства поп-звезды.
Лиловое платье Кейт Бекинсейл от Julien Macdonald критики и зрители признали одним из самых удачных на церемонии.
Лиловое платье Кейт Бекинсейл от Julien Macdonald критики и зрители признали одним из самых удачных на церемонии.
Николь Кидман выбрала лаконичный наряд черного цвета.
После церемонии обладательница премии "Оскар" написала в инстаграме, что "отлично провела время".
Николь Кидман выбрала лаконичный наряд черного цвета.
После церемонии обладательница премии "Оскар" написала в инстаграме, что "отлично провела время".
Шарлиз Терон блистала в серебристом платье с широким разрезом и глубоким декольте, которое дополнила строгим пиджаком черного цвета.
Шарлиз Терон блистала в серебристом платье с широким разрезом и глубоким декольте, которое дополнила строгим пиджаком черного цвета.
Актер и певец Билли Портер не перестает удивлять эпатажными появлениями.
На Critics' Choice Awards он пришел в двустороннем зеленом платье, а ногти накрасил в тон кислотно-салатового цвета.
Актер и певец Билли Портер не перестает удивлять эпатажными появлениями.
На Critics' Choice Awards он пришел в двустороннем зеленом платье, а ногти накрасил в тон кислотно-салатового цвета.