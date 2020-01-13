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Культура
2020-01-13T15:50+0300
https://ria.ru/20200113/1563361172.html
Самые запоминающиеся моменты церемонии "Выбор критиков"
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РИА Новости

Самые запоминающиеся моменты церемонии "Выбор критиков"

15:50 13.01.2020
239
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. В воскресенье, в Санта-Монике (Калифорния) состоялась 25-я ежегодная церемония вручения награды Critics' Choice Awards ("Выбор критиков").
Самые запоминающиеся моменты премии, — в фотоленте РИА Новости.
© AP Photo / Chris Pizzello

Ведущим церемонии был актер Тэй Диггз.

Тэй Диггз на церемонии вручения премии Critics' Choice Awards
1 из 11

Ведущим церемонии был актер Тэй Диггз.

© AP Photo / Chris Pizzello
© REUTERS / Mario Anzuoni

Джон Литгоу, Роберт Де Ниро и Аль Пачино получили награду в номинации "Лучший актерский состав" за фильм Мартина Скорсезе "Ирландец".

Джон Литгоу, Роберт Де Ниро и Аль Пачино на церемонии вручения премии Critics' Choice Awards
2 из 11

Джон Литгоу, Роберт Де Ниро и Аль Пачино получили награду в номинации "Лучший актерский состав" за фильм Мартина Скорсезе "Ирландец".

© REUTERS / Mario Anzuoni
© REUTERS / Mario Anzuoni

Фиби Уоллер-Бридж стала лауреатом в номинации "Лучшая актриса в комедийном сериале" за роль в сериале "Дрянь".

Фиби Уоллер-Бридж на церемонии вручения премии Critics' Choice Awards
3 из 11

Фиби Уоллер-Бридж стала лауреатом в номинации "Лучшая актриса в комедийном сериале" за роль в сериале "Дрянь".

© REUTERS / Mario Anzuoni
© REUTERS / Mario Anzuoni

Фильм "Однажды в… Голливуде" был признан лучшим, и его оригинальный сценарий также был отмечен экспертами.

Квентин Тарантино на церемонии вручения премии Critics' Choice Awards
4 из 11

Фильм "Однажды в… Голливуде" был признан лучшим, и его оригинальный сценарий также был отмечен экспертами.

© REUTERS / Mario Anzuoni
© AP Photo / Chris Pizzello

Энн Хэтэуэй впервые вышла в свет после того, как в декабре родила второго ребенка.

Голливудская актриса выбрала для церемонии золотое платье Valentino.

В нем она вручила награду Хоакину Фениксу за роль в фильме "Джокер".

Энн Хэтэуэй на церемонии вручения премии Critics' Choice Awards
5 из 11

Энн Хэтэуэй впервые вышла в свет после того, как в декабре родила второго ребенка.

Голливудская актриса выбрала для церемонии золотое платье Valentino.

В нем она вручила награду Хоакину Фениксу за роль в фильме "Джокер".

© AP Photo / Chris Pizzello
© AP Photo / Jordan Strauss

Помимо достижений в кинематографе зрители и журналисты оценивали знаменитостей еще и за наряды.

Так, Зендая стала самой стильной звездой вечера.

Она была одета футуристический топ и юбку в пол малинового цвета.

Необычный образ дополнили африканские косички.

Зендая на церемонии вручения премии Critics' Choice Awards
6 из 11

Помимо достижений в кинематографе зрители и журналисты оценивали знаменитостей еще и за наряды.

Так, Зендая стала самой стильной звездой вечера.

Она была одета футуристический топ и юбку в пол малинового цвета.

Необычный образ дополнили африканские косички.

© AP Photo / Jordan Strauss
© AP Photo / Invision/ Jordan Strauss

После провала на красной дорожке "Золотого глобуса", на которой Дженнифер Лопес появилась в пышном платье, напоминающем упаковочную бумагу, актриса решила исправиться.

На церемонию Critics' Choice Awards она пришла в элегантном платье светло-бежевого цвета, которое подчеркнуло достоинства поп-звезды.

Дженнифер Лопес на церемонии вручения премии Critics' Choice Awards
7 из 11

После провала на красной дорожке "Золотого глобуса", на которой Дженнифер Лопес появилась в пышном платье, напоминающем упаковочную бумагу, актриса решила исправиться.

На церемонию Critics' Choice Awards она пришла в элегантном платье светло-бежевого цвета, которое подчеркнуло достоинства поп-звезды.

© AP Photo / Invision/ Jordan Strauss
© AP Photo / Chris Pizzello

Лиловое платье Кейт Бекинсейл от Julien Macdonald критики и зрители признали одним из самых удачных на церемонии.

Кейт Бекинсейл на церемонии вручения премии Critics' Choice Awards
8 из 11

Лиловое платье Кейт Бекинсейл от Julien Macdonald критики и зрители признали одним из самых удачных на церемонии.

© AP Photo / Chris Pizzello
© AFP 2019 / Jean-Baptiste Lacroix

Николь Кидман выбрала лаконичный наряд черного цвета.

После церемонии обладательница премии "Оскар" написала в инстаграме, что "отлично провела время".

Николь Кидман на церемонии вручения премии Critics' Choice Awards
9 из 11

Николь Кидман выбрала лаконичный наряд черного цвета.

После церемонии обладательница премии "Оскар" написала в инстаграме, что "отлично провела время".

© AFP 2019 / Jean-Baptiste Lacroix
© AFP 2019 / Getty Images/ Frazer Harrison

Шарлиз Терон блистала в серебристом платье с широким разрезом и глубоким декольте, которое дополнила строгим пиджаком черного цвета.

Шарлиз Терон на церемонии вручения премии Critics' Choice Awards
10 из 11

Шарлиз Терон блистала в серебристом платье с широким разрезом и глубоким декольте, которое дополнила строгим пиджаком черного цвета.

© AFP 2019 / Getty Images/ Frazer Harrison
© AP Photo / Invision/ Jordan Strauss

Актер и певец Билли Портер не перестает удивлять эпатажными появлениями.

На Critics' Choice Awards он пришел в двустороннем зеленом платье, а ногти накрасил в тон кислотно-салатового цвета.

Билли Портер на церемонии вручения премии Critics' Choice Awards
11 из 11

Актер и певец Билли Портер не перестает удивлять эпатажными появлениями.

На Critics' Choice Awards он пришел в двустороннем зеленом платье, а ногти накрасил в тон кислотно-салатового цвета.

© AP Photo / Invision/ Jordan Strauss
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КультураСтиль жизниКино и сериалыНовости культурыАль ПачиноЭнн ХэтэуэйШарлиз ТеронКвентин ТарантиноРоберт Де НироДженнифер ЛопесНиколь КидманМартин Скорсезе
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