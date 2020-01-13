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2020-01-13T12:59+0300
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Новое правительство Испании принесло присягу
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РИА Новости

Новое правительство Испании принесло присягу

12:59 13.01.2020
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© Fotolia / Ingo BartussekМадрид
Мадрид
© Fotolia / Ingo Bartussek
Мадрид. Архивное фото
МАДРИД, 13 янв – РИА Новости. Члены нового правительства Испании принесли присягу на верность королю и конституции в понедельник.
Церемония проходила в королевском дворце Сарсуэла в Мадриде.
После того, как были зачитаны указы о назначении четырех заместителей председателя правительства и восемнадцати министров, подписанные королем Фелипе VI и председателем правительства Педро Санчесом, участники церемонии по очереди подходили к столу, на котором лежала конституция, и произносили текст: "Обещаю добросовестно и честно выполнять обязанности, преданно королю, соблюдать и обеспечивать соблюдение конституции как основного закона государства, а также хранить тайну обсуждений Совета министров". Библии и распятия во время церемонии не было. От использования религиозных символов впервые отказалось предыдущее социалистическое правительство во время присяги в июне 2018 года.
Состав правительства с участием Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) и Unidas Podemos – первого коалиционного с момента перехода страны от диктатуры к демократии в конце 1970-х - премьер Педро Санчес объявил королю Фелипе VI в воскресенье.
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Позже в понедельник пройдут церемонии передачи портфелей новым министрам в соответствующих ведомствах. Во вторник состоится первое заседание нового Совета министров. Одним из решений станет назначение на должность генерального государственного прокурора Долорес Дельгадо, занимавшей в предыдущем правительстве должность министра юстиции.
Из 22 членов нового правительства (с учетом вице-премьеров) – одиннадцать мужчин и одиннадцать женщин.
Левая коалиция Unidas Podemos получила один из четырех постов вице-премьеров (ее лидер Пабло Иглесиас стал заместителем председателя правительства по социальным правам и повестке 2030), а также четыре министерских портфеля (равенства, труда, университетов, потребления).
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Седьмого января конгресс депутатов в ходе второго тура голосования с минимальным перевесом утвердил Санчеса премьером страны. За проголосовали 167 депутатов, против - 165, воздержались - 18. Санчес принес присягу 8 января.
Утверждение правительства должно положить конец затянувшемуся политическому кризису в стране, где за минувший год дважды проходили досрочные выборы, а правительство работало в статусе исполняющего обязанности с конца апреля.
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