Новое правительство Испании принесло присягу

МАДРИД, 13 янв – РИА Новости. Члены нового правительства Члены нового правительства Испании принесли присягу на верность королю и конституции в понедельник.

Церемония проходила в королевском дворце Сарсуэла в Мадриде

После того, как были зачитаны указы о назначении четырех заместителей председателя правительства и восемнадцати министров, подписанные королем Фелипе VI и председателем правительства Педро Санчесом , участники церемонии по очереди подходили к столу, на котором лежала конституция, и произносили текст: "Обещаю добросовестно и честно выполнять обязанности, преданно королю, соблюдать и обеспечивать соблюдение конституции как основного закона государства, а также хранить тайну обсуждений Совета министров". Библии и распятия во время церемонии не было. От использования религиозных символов впервые отказалось предыдущее социалистическое правительство во время присяги в июне 2018 года.

Состав правительства с участием Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) и Unidas Podemos – первого коалиционного с момента перехода страны от диктатуры к демократии в конце 1970-х - премьер Педро Санчес объявил королю Фелипе VI в воскресенье.

Позже в понедельник пройдут церемонии передачи портфелей новым министрам в соответствующих ведомствах. Во вторник состоится первое заседание нового Совета министров. Одним из решений станет назначение на должность генерального государственного прокурора Долорес Дельгадо, занимавшей в предыдущем правительстве должность министра юстиции.

Из 22 членов нового правительства (с учетом вице-премьеров) – одиннадцать мужчин и одиннадцать женщин.

Левая коалиция Unidas Podemos получила один из четырех постов вице-премьеров (ее лидер Пабло Иглесиас стал заместителем председателя правительства по социальным правам и повестке 2030), а также четыре министерских портфеля (равенства, труда, университетов, потребления).

Седьмого января конгресс депутатов в ходе второго тура голосования с минимальным перевесом утвердил Санчеса премьером страны. За проголосовали 167 депутатов, против - 165, воздержались - 18. Санчес принес присягу 8 января.