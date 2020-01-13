Жителя Петербурга задержали за поджег детских колясок в подъезде дома

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 янв - РИА Новости. Сотрудники полиции задержали подозреваемого в поджоге детских колясок в подъезде дома в Центральном районе Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба регионального ГУМВД РФ.
Инцидент произошел в подъезде одного из домов по Моховой улице.
"В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейскими была установлена личность предполагаемого поджигателя. Им оказался гражданин без определенного места жительства 1974 года рождения. Двенадцатого января у дома 22 по Моховой улице сотрудниками УМВД России по Центральному району злоумышленник был задержан", - говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленные уничтожение или повреждение имущества".
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