Жителя Петербурга задержали за поджег детских колясок в подъезде дома

"В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейскими была установлена личность предполагаемого поджигателя. Им оказался гражданин без определенного места жительства 1974 года рождения. Двенадцатого января у дома 22 по Моховой улице сотрудниками УМВД России по Центральному району злоумышленник был задержан", - говорится в сообщении.