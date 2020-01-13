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Крым планирует наладить железнодорожное сообщение с рядом стран
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РИА Новости

Крым планирует наладить железнодорожное сообщение с рядом стран

11:58 13.01.2020 (обновлено: 12:13 13.01.2020)
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© Фото : страница инфоцентра "Крымский мост" во ВКонтактеКрымский мост
Крымский мост
© Фото : страница инфоцентра "Крымский мост" во ВКонтакте
Крымский мост. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости. Крым в перспективе может наладить железнодорожное сообщение по мосту через Керченский пролив с рядом стран, сообщил в интервью РИА Новости глава республиканского правительства Юрий Гоцанюк.
"В перспективе есть идеи по налаживанию международного железнодорожного сообщения с рядом стран", - сказал собеседник агентства.
Крым
10 января, 06:57
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Ранее вице-премьер крымского правительства - постпред республики при президенте РФ Георгий Мурадов заявлял, что железнодорожное сообщение может быть налажено с Белоруссией, Казахстаном и Азербайджаном, но здесь многое будет зависеть от работы представителей России в органах Евразийского экономического союза и СНГ по разъяснению выгодного и безопасного характера железнодорожных перевозок на крымском направлении.
Мост в Крым из Краснодарского края - самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением. Президент РФ Владимир Путин открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив 15 мая 2018 года, движение автотранспорта было запущено 16 мая. Движение поездов по железнодорожной части моста было открыто 23 декабря 2019 года: президент лично проехал на поезде из Керчи в Тамань, после чего дал команду к отправлению первого пассажирского поезда в Крым с Московского вокзала Санкт-Петербурга в Севастополь. По словам российского президента, Крымский мост построен по самым современным технологиям и на века.
Читайте полный текст интервью>>
Едем в Крым: почему вы полюбите мост через Керченский пролив
23 декабря 2019, 00:02
Едем в Крым: почему вы полюбите мост через Керченский пролив
4420003
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Юрий ГоцанюкКрымский мостКрымОбщество
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