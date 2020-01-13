Во Франции рассказали о деталях телефонного разговора Макрона и Путина

ПАРИЖ, 13 янв - РИА Новости. Президенты Франции и России - Эммануэль Макрон и Владимир Путин - обсудили по телефону ситуацию с иранской ядерной сделкой, сирийский и украинский кризисы, говорится в распространенном в понедельник заявлении Елисейского дворца.
Разговор двух лидеров состоялся в воскресенье, 12 января.
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"По Ирану, два президента подтвердили свою общую волю к сохранению СВПД и в этой связи призвали Иран быстро вернуться к полному соблюдению своих ядерных обязательств", - написано в коммюнике.
Говоря о ситуации в Сирии, Макрон "вновь выразил обеспокоенность гуманитарной ситуацией в Идлибе и подчеркнул важность сохранения для ООН возможности эффективного ответа на гуманитарные нужны населения на всей сирийской территории".
Также президенты двух стран обсудили реализацию договоренностей, достигнутых в ходе саммита в "нормандском" формате, который прошел в декабре в Париже. "Президент (Французской) Республики напомнил о приоритетности соблюдения режима прекращения огня на контактной линии с перспективой достижения следующих этапов урегулирования конфликта", - отметили в Елисейском дворце.