Во Франции рассказали о деталях телефонного разговора Макрона и Путина

ПАРИЖ, 13 янв - РИА Новости. Президенты Франции и России - Президенты Франции и России - Эммануэль Макрон Владимир Путин - обсудили по телефону ситуацию с иранской ядерной сделкой, сирийский и украинский кризисы, говорится в распространенном в понедельник заявлении Елисейского дворца.

"По Ирану, два президента подтвердили свою общую волю к сохранению СВПД и в этой связи призвали Иран быстро вернуться к полному соблюдению своих ядерных обязательств", - написано в коммюнике.

Говоря о ситуации в Сирии, Макрон "вновь выразил обеспокоенность гуманитарной ситуацией в Идлибе и подчеркнул важность сохранения для ООН возможности эффективного ответа на гуманитарные нужны населения на всей сирийской территории".