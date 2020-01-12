Путин и Макрон провели телефонный разговор

Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон в Елисейском дворце в Париже. 9 декабря 2019

© AP Photo / Thibault Camus Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон в Елисейском дворце в Париже. 9 декабря 2019

В частности, лидеры подробно обсудили ситуацию в Ливии.

"В контексте российско-турецких договоренностей, достигнутых 8 января в Стамбуле, подчеркнута важность соблюдения обеими сторонами конфликта объявленного с 12 января режима прекращения огня", — говорится в сообщении.

Стороны подтвердили готовность оказывать содействие политико-дипломатическому урегулированию кризиса и выразили намерение способствовать успешному проведению планирующейся в Берлине международной конференции по Ливии.

Главы государств также затронули положение дел на Украине, в Сирии и Иране.

"В связи с напряженной ситуацией вокруг Ирана президенты России и Франции отметили необходимость проявления всеми сторонами сдержанности и высказались в пользу продолжения усилий, направленных на сохранение Совместного всеобъемлющего плана действий", — отметили в пресс-службе.