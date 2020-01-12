Путин и Макрон провели телефонный разговор

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном, сообщила пресс-служба Кремля.
В частности, лидеры подробно обсудили ситуацию в Ливии.
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"В контексте российско-турецких договоренностей, достигнутых 8 января в Стамбуле, подчеркнута важность соблюдения обеими сторонами конфликта объявленного с 12 января режима прекращения огня", — говорится в сообщении.
Стороны подтвердили готовность оказывать содействие политико-дипломатическому урегулированию кризиса и выразили намерение способствовать успешному проведению планирующейся в Берлине международной конференции по Ливии.
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Главы государств также затронули положение дел на Украине, в Сирии и Иране.
"В связи с напряженной ситуацией вокруг Ирана президенты России и Франции отметили необходимость проявления всеми сторонами сдержанности и высказались в пользу продолжения усилий, направленных на сохранение Совместного всеобъемлющего плана действий", — отметили в пресс-службе.
Мировые лидеры договорились продолжать личные контакты.