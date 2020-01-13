Премьер Крыма призвал Украину "очнуться от пещерной русофобии"

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости. Глава крымского правительства Юрий Гоцанюк призвал киевские власти и украинское общество трезво оценить ситуацию и очнуться от "майданного морока и пещерной русофобии".
"Киевской власти и всему обществу нужно трезво оценить ситуацию, очнуться от майданного морока и пещерной русофобии, осознать, что Крым вышел из состава Украины раз и навсегда, по собственному желанию и в соответствии с международным правом", - сказал Гоцанюк в интервью РИА Новости.
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По его мнению, гражданская война на Донбассе должна быть завершена, а военные преступники преданы суду и сурово наказаны.
"Нельзя лишать людей родного языка, культуры, веры и традиций, преследовать за инакомыслие и гражданскую позицию. Из украинской политической повестки должны исчезнуть нацистские идеи, призывы к ненависти и вражде, поощрение экстремизма. Лишь разобравшись с этими вопросами, можно заслужить уважение и доверие людей, рассчитывать на восстановление дружественных двусторонних отношений", - подчеркнул Гоцанюк.
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