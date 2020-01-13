Премьер Крыма призвал Украину "очнуться от пещерной русофобии"

"Киевской власти и всему обществу нужно трезво оценить ситуацию, очнуться от майданного морока и пещерной русофобии, осознать, что Крым вышел из состава Украины раз и навсегда, по собственному желанию и в соответствии с международным правом", - сказал Гоцанюк в интервью РИА Новости.