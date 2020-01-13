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Религия и мировоззрение
2020-01-13T17:43+0300
https://ria.ru/20200113/1563357414.html
В РПЦ рассказали, какие пожертвования на храм принимать нельзя
https://cdn24.img.ria.ru/images/148652/05/1486520536_0:62:3421:1986_1036x0_80_0_0_9c8e6d511873710bb353dfaef28e648f.jpg
РИА Новости

В РПЦ рассказали, какие пожертвования на храм принимать нельзя

11:43 13.01.2020 (обновлено: 17:43 13.01.2020)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкКупола собора Спаса нерукотворного образа на фоне небоскребов Москва-сити
Купола собора Спаса нерукотворного образа на фоне небоскребов Москва-сити
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Купола собора Спаса нерукотворного образа на фоне небоскребов Москва-сити. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Деньги, нажитые нечестным или криминальным путем, представители духовенства не могут брать в качестве "пожертвований" на строительство храмов, при этом главным качеством священника должно быть "отсутствие сребролюбия", считает глава синодального отдела Московского патриархата по благотворительности епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон (Шатов).
"Деньги злодейские не могут быть жертвой на храм", - заявил епископ Пантелеимон в эфире программы "Парсуна" на телеканале "Спас", отвечая на вопрос ведущего о том, как поступить в случае, если священнику приносят пожертвование, и он точно знает, что эти средства "нажиты нечестным, может быть, даже криминальным путем".
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При этом он напомнил случай, произошедший с ним лично в 1990-е годы. "Пришел человек. Какой-то его товарищ лежал в реанимации, подстреленный кем-то. И он принес деньги на храм. И я ему сказал: я не могу взять на храм, но можно взять на детский дом", - сказал представитель РПЦ.
По его мнению, если человек, заработавший свои деньги нечестным путем, захочет при этом помочь детям-сиротам, то "хорошо, детям можно помочь".
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Отвечая на вопрос о том, что недопустимо для священника, глава синодального отдела привел высказывание известного греческого старца Паисия Святогорца (1924-1994) о том, что "главное качество священника - это отсутствие сребролюбия" (жадности, страсти к накопительству).
"Если священник не будет уметь говорить проповеди, выступать на телевидении, если он будет обладать плохим голосом и петь не в тон, но если он будет не сребролюбив, его люди будут любить, будут о нем молиться, и по их молитвам ему Господь даст все остальные таланты. А если он будет сребролюбив, то все его таланты будут ему во вред", - заключил епископ.
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12 июня 2019, 08:00Религия и мировоззрение
Стать "соучастником жертвы". За что мы платим в церкви
37192004
Обсудить 4
Религия и мировоззрениерелигияМосковский ПатриархатНовости - Религия и мировоззрениеРусская православная церковь
Популярные комментарии
"отсутствие сребролюбия" ?? Ну слава Богу, значит золотые часы за 30 000 евро не серебряные можно?!
13 января, 11:47
PZPetr Zhukoff
530003
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