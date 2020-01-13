В РПЦ рассказали, какие пожертвования на храм принимать нельзя

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Деньги, нажитые нечестным или криминальным путем, представители духовенства не могут брать в качестве "пожертвований" на строительство храмов, при этом главным качеством священника должно быть "отсутствие сребролюбия", считает глава синодального отдела Московского патриархата по благотворительности епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон (Шатов).
"Деньги злодейские не могут быть жертвой на храм", - заявил епископ Пантелеимон в эфире программы "Парсуна" на телеканале "Спас", отвечая на вопрос ведущего о том, как поступить в случае, если священнику приносят пожертвование, и он точно знает, что эти средства "нажиты нечестным, может быть, даже криминальным путем".
При этом он напомнил случай, произошедший с ним лично в 1990-е годы. "Пришел человек. Какой-то его товарищ лежал в реанимации, подстреленный кем-то. И он принес деньги на храм. И я ему сказал: я не могу взять на храм, но можно взять на детский дом", - сказал представитель РПЦ.
По его мнению, если человек, заработавший свои деньги нечестным путем, захочет при этом помочь детям-сиротам, то "хорошо, детям можно помочь".
Отвечая на вопрос о том, что недопустимо для священника, глава синодального отдела привел высказывание известного греческого старца Паисия Святогорца (1924-1994) о том, что "главное качество священника - это отсутствие сребролюбия" (жадности, страсти к накопительству).
"Если священник не будет уметь говорить проповеди, выступать на телевидении, если он будет обладать плохим голосом и петь не в тон, но если он будет не сребролюбив, его люди будут любить, будут о нем молиться, и по их молитвам ему Господь даст все остальные таланты. А если он будет сребролюбив, то все его таланты будут ему во вред", - заключил епископ.