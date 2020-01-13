Эксперт оценил возможное соглашение между Хафтаром и Сарраджем

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Возможное соглашение, которое могут заключить на переговорах в Москве премьер Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Возможное соглашение, которое могут заключить на переговорах в Москве премьер Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж и глава Ливийской национальной армии (ЛНА) маршал Халифа Хафтар , вряд ли будет соблюдаться, но станет важным этапом на пути к урегулированию, считает старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин.

"Если соглашение будет подписано, я не испытываю большого оптимизма, что оно будет соблюдаться. Слишком велик уровень вражды, который на сегодняшний день сформировался на земле в Ливии между условными хафтаровцами и условными триполитанцами или сарраджевцами, что одним соглашением, подписанным неважно где - в Москве, Вашингтоне, Берлине - здесь не отделаться", - сказал эксперт РИА Новости.

Также, по его мнению, конкуренция между внешними акторами, влияющими на ситуацию внутри Ливии и на обе стороны, тоже настолько велика на сегодняшний день, "что, скорее всего, с этим соглашением будет очень хрупкая ситуация, которая может быть разрушена в любой момент".

"Мы с вами видим, что даже Италия с Францией не могут договориться о разделе влияния на территории Ливии, я уже не говорю о Катаре и Абу-Даби, и еще (есть) Египет с Турцией", - подчеркнул Чупрыгин.

Тем не менее, как отметил эксперт, переговоры - это все равно хороший знак. "Если они приедут и договорятся хотя бы временно, это уже положительное развитие событий, которое, может быть, положит небольшой камушек в основу дальнейшего урегулирования ситуации, хотя я очень пессимистично настроен", - заключил он.

После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией Халифы Хафтара.