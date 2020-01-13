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2020-01-13T11:42+0300
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Эксперт оценил возможное соглашение между Хафтаром и Сарраджем
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РИА Новости

Эксперт оценил возможное соглашение между Хафтаром и Сарраджем

11:42 13.01.2020
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© REUTERS / Philippe WojazerВерховный главнокомандующий Ливийской национальной армии Халифа Хафтар
Верховный главнокомандующий Ливийской национальной армии Халифа Хафтар
© REUTERS / Philippe Wojazer
Верховный главнокомандующий Ливийской национальной армии Халифа Хафтар. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Возможное соглашение, которое могут заключить на переговорах в Москве премьер Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж и глава Ливийской национальной армии (ЛНА) маршал Халифа Хафтар, вряд ли будет соблюдаться, но станет важным этапом на пути к урегулированию, считает старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин.
"Если соглашение будет подписано, я не испытываю большого оптимизма, что оно будет соблюдаться. Слишком велик уровень вражды, который на сегодняшний день сформировался на земле в Ливии между условными хафтаровцами и условными триполитанцами или сарраджевцами, что одним соглашением, подписанным неважно где - в Москве, Вашингтоне, Берлине - здесь не отделаться", - сказал эксперт РИА Новости.
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Также, по его мнению, конкуренция между внешними акторами, влияющими на ситуацию внутри Ливии и на обе стороны, тоже настолько велика на сегодняшний день, "что, скорее всего, с этим соглашением будет очень хрупкая ситуация, которая может быть разрушена в любой момент".
"Мы с вами видим, что даже Италия с Францией не могут договориться о разделе влияния на территории Ливии, я уже не говорю о Катаре и Абу-Даби, и еще (есть) Египет с Турцией", - подчеркнул Чупрыгин.
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Тем не менее, как отметил эксперт, переговоры - это все равно хороший знак. "Если они приедут и договорятся хотя бы временно, это уже положительное развитие событий, которое, может быть, положит небольшой камушек в основу дальнейшего урегулирования ситуации, хотя я очень пессимистично настроен", - заключил он.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией Халифы Хафтара.
Ранее президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган согласовали единую позицию по Ливии и призвали все стороны прекратить огонь с 0.00 12 января и немедленно сесть за стол переговоров. В ночь на воскресенье ЛНА и ПНС объявили о прекращении боевых действий на западе Ливии с 0.00 по местному времени (1.00 мск воскресенья). Каждая из сторон пообещала ответить на любое нарушение прекращения огня.
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Файез ас-СарраджХалифа ХафтарЛивияВ мире
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