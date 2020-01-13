Премьер Крыма оценил экономический эффект от создания игорной зоны

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев распорядился создать в Ялте игорную зону "Золотой берег". В министерстве финансов Крыма сообщили, что под нее выделяется около 15 гектаров в районе поселка Кацивели под Ялтой на месте недостроенного санатория. Земля в этом районе была передана в собственность республики из собственности муниципалитета Ялты. В свою очередь, министр экономического развития республики Дмитрий Шеряко сообщил, что строительством игорной зоны займется крупная крымская инвестиционная компания "Управляющая компания инфраструктурных проектов".