Премьер Крыма оценил экономический эффект от создания игорной зоны

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости. Строительство игорной зоны на южном берегу Крыма придаст позитивный импульс развитию региона, а также позволит стать точкой притяжения дополнительных финансов, заявил глава крымского правительства Юрий Гоцанюк.
Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев распорядился создать в Ялте игорную зону "Золотой берег". В министерстве финансов Крыма сообщили, что под нее выделяется около 15 гектаров в районе поселка Кацивели под Ялтой на месте недостроенного санатория. Земля в этом районе была передана в собственность республики из собственности муниципалитета Ялты. В свою очередь, министр экономического развития республики Дмитрий Шеряко сообщил, что строительством игорной зоны займется крупная крымская инвестиционная компания "Управляющая компания инфраструктурных проектов".
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"Игорная зона способна придать позитивный импульс развитию региона, стать точкой притяжения дополнительных финансов. Это, несомненно, будет способствовать экономическому развитию, строительству новых инфраструктурных объектов, появлению дополнительных рабочих мест. И все это исключительно за счет частных инвестиций, государство не вложит ни копейки", - сказал Гоцанюк в интервью РИА Новости.
Кроме того, по его словам, есть возможность совместить игорный бизнес с туристической индустрией, что усилит экономический эффект.
"Поэтому мы рассчитываем на дополнительный доход в республиканский и местный бюджет", - подчеркнул Гоцанюк.