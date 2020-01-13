Ольга Бузова и Давид Манукян сделали одинаковые татуировки

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Певица и телеведущая Ольга Бузова и блогер Давид Манукян сделали одинаковые татуировки в виде знака бесконечности, о чем стало известно из сторис инстаграма.
© buzova86Татуировки Ольги Бузововой и Давида Манукяна.
© buzova86
Татуировки Ольги Бузововой и Давида Манукяна.
"Love is" — подписала публикацию Бузова.
Уже несколько дней пара отдыхает в Таиланде и всячески интригует пользователей сообщениями о том, что они узаконили отношения.
Так, на одном из видео в бассейне телеведущая заявила, что "муж и жена — одна сатана", когда обсуждала солнцезащитные очки с Давидом Манукяном.
"Оля, вы уже помолвлены?"— поинтересовалась @vkozlovets29.
"Счастья вам", — написала @alenks_k1_.
Однако мама телеведущей Ирина Бузова рассказала "КП", что ни о какой свадьбе не слышала.
"Понятия не имею про свадьбу. Как позовет, скажу. Пока на свадьбу не было приглашения, а что, она должна замуж выходить?", — прокомментировала она.
Возлюбленные перестали скрывать отношения в конце декабря, о чем Бузова рассказала Тимуру Батрутдинову в финале шоу "План Б", а после подтвердила информацию в инстаграме.
24 декабря 2019, 23:15КультураОльга Бузова и Давид Манукян представили совместный трек