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Угроза минирования гимназии в Долгопрудном не подтвердилась
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РИА Новости

Угроза минирования гимназии в Долгопрудном не подтвердилась

11:22 13.01.2020
627
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкТелефон в дежурной части УВД
Телефон в дежурной части УВД
© РИА Новости / Владимир Песня
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Телефон в дежурной части УВД. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Правоохранители не обнаружили опасные предметы в гимназии подмосковного Долгопрудного, из которой после анонимного сообщения о "минировании" были эвакуированы порядка 400 человек, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Ранее сообщалось об эвакуации 380 учащихся и сотрудников персонала гимназии №13 на улице Молодёжная из-за поступившей угрозы взрыва.
Полиция
09:47
В Благовещенске все сообщения о минировании оказались ложными
"Проверку завершили, угроза ложная", - сказал собеседник агентства.
Сообщения о "минировании" в разных городах России возникают регулярно. В конце минувшего года волна "минирований" судов, станций метро, вокзалов, школ и детских садов Москвы и Петербурга длилась более трех недель. Счет эвакуированных шел на тысячи. Все угрозы оказались ложными.
Полицейский
06:56
В Хабаровске проверили часть "заминированных" школ
012030
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