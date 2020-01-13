Угроза минирования гимназии в Долгопрудном не подтвердилась

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Правоохранители не обнаружили опасные предметы в гимназии подмосковного Долгопрудного, из которой после анонимного сообщения о "минировании" были эвакуированы порядка 400 человек, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб региона.

Ранее сообщалось об эвакуации 380 учащихся и сотрудников персонала гимназии №13 на улице Молодёжная из-за поступившей угрозы взрыва.

"Проверку завершили, угроза ложная", - сказал собеседник агентства.