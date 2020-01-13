Угроза минирования гимназии в Долгопрудном не подтвердилась

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Правоохранители не обнаружили опасные предметы в гимназии подмосковного Долгопрудного, из которой после анонимного сообщения о "минировании" были эвакуированы порядка 400 человек, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Ранее сообщалось об эвакуации 380 учащихся и сотрудников персонала гимназии №13 на улице Молодёжная из-за поступившей угрозы взрыва.
"Проверку завершили, угроза ложная", - сказал собеседник агентства.
Сообщения о "минировании" в разных городах России возникают регулярно. В конце минувшего года волна "минирований" судов, станций метро, вокзалов, школ и детских садов Москвы и Петербурга длилась более трех недель. Счет эвакуированных шел на тысячи. Все угрозы оказались ложными.