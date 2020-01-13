Матвиенко поздравила российских журналистов с Днем печати

По словам Матвиенко, в этот день мы чествуем всех, чей труд связан с печатным делом, кто всегда находится на информационной передовой. "С появления в нашей стране первого печатного слова прошло более трех столетий. На пути своего становления и развития российские средства массовой информации расширяли горизонты и охватывали новую аудиторию, укрепляли свои позиции, оставаясь верными славной традиции беспристрастной и объективной оценки происходящего", - отметила она.