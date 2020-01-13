Матвиенко поздравила российских журналистов с Днем печати

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поздравила российских журналистов с их профессиональным праздником, отметив вклад СМИ в укрепление российской государственности.
"Сердечно поздравляю Вас, Ваших коллег, работников средств массовой информации, издательств и типографий с профессиональным праздником - Днем российской печати", - говорится в телеграмме, направленной спикером СФ на имя главы Минсвязи Николая Носкова.
По словам Матвиенко, в этот день мы чествуем всех, чей труд связан с печатным делом, кто всегда находится на информационной передовой. "С появления в нашей стране первого печатного слова прошло более трех столетий. На пути своего становления и развития российские средства массовой информации расширяли горизонты и охватывали новую аудиторию, укрепляли свои позиции, оставаясь верными славной традиции беспристрастной и объективной оценки происходящего", - отметила она.
Сегодня печатные издания отражают и формируют общественное мнение, способствуют патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодого поколения, подчеркнула Матвиенко. "Государство создает необходимые условия для того, чтобы печать, телевидение, радио и интернет-ресурсы могли свободно и эффективно выполнять свою миссию важнейшего инструмента демократии", - говорится в ее поздравлении.
Спикер СФ выразила уверенность, что сотрудники Минкомсвязи России, представители издательского и журналистского сообществ "будут и впредь вносить достойный вклад в укрепление российской государственности, повышение медийной и информационной грамотности россиян".
"Желаю всем благополучия, новых многогранных тем и оригинальных новаторских идей", отмечается в телеграмме.