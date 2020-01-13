Против водителя микроавтобуса, попавшего в ДТП под Орлом, завели дело

Авария произошла утром 11 января на 400-м километре автодороги М-2 недалеко от населенного пункта Шахово в Кромском районе Орловской области. Как ранее информировала полиция, микроавтобус Mercedes столкнулся с ехавшим в попутном направлении Renault Megane. Водитель легковушки, женщина 1988 года рождения, её пассажирка 1948 года рождения, а также пассажирка микроавтобуса 1970 года рождения погибли на месте. В больницы были доставлены семь человек.