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Против водителя микроавтобуса, попавшего в ДТП под Орлом, завели дело
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РИА Новости

Против водителя микроавтобуса, попавшего в ДТП под Орлом, завели дело

11:16 13.01.2020
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© Фото : МЧС РФПоследствия ДТП на 400 километре автодороги М-2 в Кромском районе Орловской области
Последствия ДТП на 400 километре автодороги М-2 в Кромском районе Орловской области
© Фото : МЧС РФ
Последствия ДТП на 400 километре автодороги М-2 в Кромском районе Орловской области
ВОРОНЕЖ, 13 янв - РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело в отношении водителя микроавтобуса с гражданами Украины и России, столкнувшегося в Орловской области с иномаркой, в результате чего погибли три человека и семеро получили травмы, сообщает в понедельник управление МВД по региону.
Авария произошла утром 11 января на 400-м километре автодороги М-2 недалеко от населенного пункта Шахово в Кромском районе Орловской области. Как ранее информировала полиция, микроавтобус Mercedes столкнулся с ехавшим в попутном направлении Renault Megane. Водитель легковушки, женщина 1988 года рождения, её пассажирка 1948 года рождения, а также пассажирка микроавтобуса 1970 года рождения погибли на месте. В больницы были доставлены семь человек.
"В отношении водителя микроавтобуса, допустившего ДТП, повлекшее смерть трех человек, следственным отделом ОМВД России по Кромскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 Уголовного Кодекса Российской Федерации", - говорится в сообщении.
По данным полиции, водитель микроавтобуса задержан. По части 5 статьи 264 УК РФ о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц, ему грозит до 7 лет лишения свободы.
Как пояснил РИА Новости представитель экстренных служб региона, частный автобус из Украины ехал в Москву. Там были граждане России - жители Пензы, Тулы, а также жители Запорожья и Днепра.
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