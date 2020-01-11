В ДТП с микроавтобусом в Орловской области погибли три человека

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Жертвами ДТП в Кромском районе Орловской области стали как минимум три человека, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
По данным ведомства, авария произошла примерно в 10:40 на 400-м километре автодороги М-2, недалеко от населенного пункта Шахово. Там столкнулись микроавтобус Mercedes и легковой автомобиль Renault Megane.
"Пока известно о трех погибших, еще несколько человек пострадали. Количество уточняется", — говорится в сообщении.
В ГИБДД рассказали, что микроавтобус зарегистрирован на Украине. Он перевозил семерых граждан этой страны.
В аварии погибли водитель и пассажир легкового авто, а также один из пассажиров микроавтобуса. Водитель Mercedes и остальные пассажиры получили травмы различной степени тяжести. Их доставили в больницу.