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В ДТП с микроавтобусом в Орловской области погибли три человека
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РИА Новости

В ДТП с микроавтобусом в Орловской области погибли три человека

12:09 11.01.2020 (обновлено: 13:06 11.01.2020)
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© Фото : МЧС РФПоследствия ДТП на 400-м километре автодороги М-2 в Кромском районе Орловской области
Последствия ДТП на 400-м километре автодороги М-2 в Кромском районе Орловской области
© Фото : МЧС РФ
Последствия ДТП на 400-м километре автодороги М-2 в Кромском районе Орловской области
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Жертвами ДТП в Кромском районе Орловской области стали как минимум три человека, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
По данным ведомства, авария произошла примерно в 10:40 на 400-м километре автодороги М-2, недалеко от населенного пункта Шахово. Там столкнулись микроавтобус Mercedes и легковой автомобиль Renault Megane.
"Пока известно о трех погибших, еще несколько человек пострадали. Количество уточняется", — говорится в сообщении.
В ГИБДД рассказали, что микроавтобус зарегистрирован на Украине. Он перевозил семерых граждан этой страны.
В аварии погибли водитель и пассажир легкового авто, а также один из пассажиров микроавтобуса. Водитель Mercedes и остальные пассажиры получили травмы различной степени тяжести. Их доставили в больницу.
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