В ДТП с микроавтобусом в Орловской области погибли три человека

Последствия ДТП на 400-м километре автодороги М-2 в Кромском районе Орловской области

Последствия ДТП на 400-м километре автодороги М-2 в Кромском районе Орловской области

© Фото : МЧС РФ Последствия ДТП на 400-м километре автодороги М-2 в Кромском районе Орловской области

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Жертвами ДТП в Кромском районе . Жертвами ДТП в Кромском районе Орловской области стали как минимум три человека, сообщает пресс-служба регионального управления МВД

По данным ведомства, авария произошла примерно в 10:40 на 400-м километре автодороги М-2, недалеко от населенного пункта Шахово. Там столкнулись микроавтобус Mercedes и легковой автомобиль Renault Megane.

"Пока известно о трех погибших, еще несколько человек пострадали. Количество уточняется", — говорится в сообщении.

В ГИБДД рассказали, что микроавтобус зарегистрирован на Украине. Он перевозил семерых граждан этой страны.