На Филиппинах объявили режим бедствия из-за извержения вулкана Тааль

Извержение вулкана Тааль недалеко от Манилы на Филиппинах. 12 января 2020

Извержение вулкана Тааль недалеко от Манилы на Филиппинах. 12 января 2020

© AP Photo / Aaron Favila Извержение вулкана Тааль недалеко от Манилы на Филиппинах. 12 января 2020

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Режим бедствия объявлен в понедельник на территории провинции Батангас на Режим бедствия объявлен в понедельник на территории провинции Батангас на Филиппинах после извержения вулкана Тааль, сообщает портал Rappler со ссылкой на местные власти.

В воскресенье вулкан Тааль выпустил столб пепла, высота которого достигла одного километра. Институт вулканологии и сейсмологии Филиппин (Phivolcs) в связи с этим повысил уровень опасности до третьего по пятибалльной шкале. Из-за угрозы извержения вулкана власти Филиппин приступили к эвакуации трех населенных пунктов в провинции Батангас с населением более 80 тысяч человек.

LOOK: Parts of Lemery, Batangas are covered in thick blankets of ash on Monday, January 13. #TaalEruption2020 | via @hwanghuun pic.twitter.com/3y5hSpG541 — MovePH (@MovePH) 13 января 2020 г.

Позднее Phivolcs повысил уровень опасности до предпоследнего, четвертого, и рекомендовал провести полную эвакуацию с территорий, прилегающих к вулкану. Управление гражданской авиации Филиппин (CAAP), в свою очередь, рекомендовало самолетам избегать воздушного пространства рядом с вулканом.

Как сообщается, решение об объявлении режима бедствия на территории провинции Батангас было принято властями на основании рекомендации со стороны местного совета по управлению и уменьшению последствий стихийных бедствий.

LOOK: Parts of Lemery, Batangas are covered in thick blankets of ash on Monday, January 13. #TaalEruption2020 | via @hwanghuun pic.twitter.com/3y5hSpG541 — MovePH (@MovePH) 13 января 2020 г.

По данным портала, объявление режима бедствия предусматривает использование денежных средств из специального фонда на оказание помощи, восстановление, реконструкцию и другие работы для стабилизации ситуации в пострадавших районах.