На Филиппинах эвакуируют людей из-за извержения вулкана Тааль

Как подтвердил телеканалу официальный представитель Национального совета по снижению рисков и обеспечению готовности к стихийным бедствиям, эвакуация проводится в трех городах – Сан-Николас, Балете и Талисай. На 2015 год их население составляло 22, 22 и 45 тысяч человек соответственно.