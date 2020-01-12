На Филиппинах эвакуируют людей из-за извержения вулкана Тааль

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Власти Филиппин приступили к эвакуации трех населенных пунктов в провинции Батангас с населением более 80 тысяч человек после того, как вулкан Тааль выбросил столб пепла высотой один километр, сообщает телеканал CNN Philippines.
Как подтвердил телеканалу официальный представитель Национального совета по снижению рисков и обеспечению готовности к стихийным бедствиям, эвакуация проводится в трех городах – Сан-Николас, Балете и Талисай. На 2015 год их население составляло 22, 22 и 45 тысяч человек соответственно.
В воскресенье вулкан Тааль выпустил столб пепла, высота которого достигла одного километра. Институт вулканологии и сейсмологии Филиппин (Phivolcs) в связи с этим повысил уровень опасности извержения вулкана до третьего по пятибалльной шкале. Ведомство рекомендовало провести эвакуацию прилегающих к вулкану районов.
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