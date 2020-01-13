Делегация ПНС Ливии прибыла в Москву для участия в переговорах

ДОХА, 13 янв — РИА Новости. Делегация Правительства национального единства (ПНС) Делегация Правительства национального единства (ПНС) Ливии во главе с Файезом Сарраджем приехала в Москву на переговоры с главой Ливийской национальной армии (ЛНА) маршалом Халифой Хафтаром . Об этом РИА Новости сообщил глава МИД ПНС Мухаммед Тахер Сияла.

При этом он не стал отвечать на вопрос, существует ли проект мирного соглашения между сторонами ливийского конфликта.

Ранее информированный источник рассказал агентству о прибытии в российскую столицу Хафтара.

В субботу президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган призвали ЛНА и ПНС прекратить огонь и немедленно сесть за стол переговоров.

Саррадж и Хафтар поддержали идею заключить перемирие, но пообещали отреагировать на любое нарушение договоренностей.

Боевые действия прекратились с полуночи по местному времени (01:00 мск) в ночь на воскресенье.

Ситуация в Ливии

В 2011 году международная коалиция во главе с США и НАТО провела в Ливии операцию, результатом которой стало убийство Муамара Каддафи и свержение существовавшего более 40 лет режима.

После этого в стране начался острый кризис. На востоке, в городе Тобрук, заседает избранный народом парламент. Его поддерживает ЛНА во главе с Хафтаром. На западе, в Триполи, действует сформированное при поддержке ООН и Евросоюза ПНС, возглавляемое Сарраджем.

Двоевластие и обвал в системе безопасности привели к росту активности вооруженных повстанческих группировок и террористических организаций. Из-за отсутствия централизованной власти и единой армии Ливия превратилась в центр контрабанды, а также перевалочный пункт нелегальных мигрантов из Африки в Европу.