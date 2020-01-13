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2020-01-13T10:51+0300
https://ria.ru/20200113/1563348162.html
Источник: Хафтар прибывает в Москву для переговоров с Сарраджем
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РИА Новости

Источник: Хафтар прибывает в Москву для переговоров с Сарраджем

01:45 13.01.2020 (обновлено: 10:51 13.01.2020)
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© Фото : страница пресс-службы национальной армии Ливии в FacebookКомандующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар
Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар
© Фото : страница пресс-службы национальной армии Ливии в Facebook
КАИР, 13 янв — РИА Новости. Глава Ливийской национальной армии (ЛНА) маршал Халифа Хафтар прибывает в Москву на переговоры с премьер-министром Правительства национального согласия (ПНС) Файезом Сарраджем.
Об этом РИА Новости сообщил ливийский информированный источник. Он уточнил, что Саррадж приедет в российскую столицу в понедельник.
В субботу президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган призвали все стороны ливийского конфликта прекратить огонь с полуночи 12 января, а также немедленно сесть за стол переговоров.
Хафтар приветствовал эту инициативу, но пообещал продолжить наступление на Триполи. Саррадж также выступил за перемирие, но с условием отвода подразделений ЛНА.
В ночь на воскресенье ЛНА и ПНС объявили о прекращении боевых действий с полуночи по местному времени (01:00 мск). Каждая из сторон пообещала ответить на любое нарушение договоренностей.
Председатель Правительства национального согласия (ПНС) Файез Саррадж
09:54
Эксперт прокомментировал предстоящую встречу Хафтара и Сарраджа

Ситуация в Ливии

В 2011 году международная коалиция во главе с США и НАТО провела в Ливии операцию, результатом которой стало убийство Муамара Каддафи и свержение существовавшего более 40 лет режима.
После этого в стране начался острый кризис. На востоке, в городе Тобрук, заседает избранный народом парламент. Его поддерживает ЛНА во главе с Хафтаром. На западе, в Триполи, действует сформированное при поддержке ООН и Евросоюза ПНС, возглавляемое Сарраджем.
Двоевластие и обвал в системе безопасности привели к росту активности вооруженных повстанческих группировок и террористических организаций. Из-за отсутствия централизованной власти и единой армии Ливия превратилась в центр контрабанды, а также перевалочный пункт нелегальных мигрантов из Африки в Европу.
Четвертого апреля 2019 года Хафтар начал наступление на Триполи для "освобождения от террористов". Лояльные правительству вооруженные формирования объявили о начале ответной операции "Вулкан гнева". За последние несколько месяцев погибли несколько сотен человек, тысячи ранены.
Люди с портретом генерала Халифы Хафтара во время демонстрации в Бенгази против вмешательства Турции и в поддержку признанного ООН правительства в Триполи
10 января, 08:00
Удастся ли Путину и Эрдогану замирить Ливию
4731275619
Обсудить 16
Халифа ХафтарМоскваЛивияРоссияВ мире
Популярные комментарии
"На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия Файеза Сарраджа... Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией Халифы Хафтара." Ну и КАК они "сотрудничают" с армией Хафтара?))) Ёшкин крот... как всё это напоминает советскую пропаганду! "Избранная народом..." А то неизвестно, КАК всё это избирается)))
13 января, 04:29
Eugene Shilkin
12000156
Гнать надо всех этих маразматиков из политики "поганой метлой".
13 января, 04:06
ВпВсё помню! Дедушка
9000241
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