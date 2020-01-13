Источник: Хафтар прибывает в Москву для переговоров с Сарраджем

КАИР, 13 янв — РИА Новости. Глава Ливийской национальной армии (ЛНА) маршал Глава Ливийской национальной армии (ЛНА) маршал Халифа Хафтар прибывает в Москву на переговоры с премьер-министром Правительства национального согласия (ПНС) Файезом Сарраджем

Об этом РИА Новости сообщил ливийский информированный источник. Он уточнил, что Саррадж приедет в российскую столицу в понедельник.

В субботу президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган призвали все стороны ливийского конфликта прекратить огонь с полуночи 12 января, а также немедленно сесть за стол переговоров.

Хафтар приветствовал эту инициативу, но пообещал продолжить наступление на Триполи. Саррадж также выступил за перемирие, но с условием отвода подразделений ЛНА.

В ночь на воскресенье ЛНА и ПНС объявили о прекращении боевых действий с полуночи по местному времени (01:00 мск). Каждая из сторон пообещала ответить на любое нарушение договоренностей.

Ситуация в Ливии

В 2011 году международная коалиция во главе с США и НАТО провела в Ливии операцию, результатом которой стало убийство Муамара Каддафи и свержение существовавшего более 40 лет режима.

После этого в стране начался острый кризис. На востоке, в городе Тобрук, заседает избранный народом парламент. Его поддерживает ЛНА во главе с Хафтаром. На западе, в Триполи, действует сформированное при поддержке ООН и Евросоюза ПНС, возглавляемое Сарраджем.

Двоевластие и обвал в системе безопасности привели к росту активности вооруженных повстанческих группировок и террористических организаций. Из-за отсутствия централизованной власти и единой армии Ливия превратилась в центр контрабанды, а также перевалочный пункт нелегальных мигрантов из Африки в Европу.