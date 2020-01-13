В Ленинградской области столкнулись 15 машин

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. В Гатчинском районе Ленинградской области столкнулись сразу 15 автомобилей, в том числе частный микроавтобус и рейсовый автобус, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
26 декабря 2019, 20:51Крупные ДТП с участием автобусов в России в 2019 году
Инцидент произошел на Киевском шоссе. Пострадал водитель одной из машин: мужчина получил перелом руки, его отвезли в центральную районную больницу.
Причины массового ДТП выясняются. По данным центра "Фобос", сейчас в этом районе температура воздуха колеблется вокруг от нуля до плюс одного градуса, возможен гололед.