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В Ленинградской области столкнулись 15 машин
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РИА Новости

В Ленинградской области столкнулись 15 машин

10:39 13.01.2020 (обновлено: 13:59 13.01.2020)
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© Фото : Псковская Лента НовостейМесто ДТП в Гатчинском районе Ленинградской области
Место ДТП в Гатчинском районе Ленинградской области
© Фото : Псковская Лента Новостей
Место ДТП в Гатчинском районе Ленинградской области
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. В Гатчинском районе Ленинградской области столкнулись сразу 15 автомобилей, в том числе частный микроавтобус и рейсовый автобус, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Автомобили полиции
26 декабря 2019, 20:51
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Инцидент произошел на Киевском шоссе. Пострадал водитель одной из машин: мужчина получил перелом руки, его отвезли в центральную районную больницу.
Причины массового ДТП выясняются. По данным центра "Фобос", сейчас в этом районе температура воздуха колеблется вокруг от нуля до плюс одного градуса, возможен гололед.
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Ленинградская областьГатчинский районПроисшествия
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