Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-13T10:28+0300
https://ria.ru/20200113/1563353103.html
Биография Константина Бромберга
https://cdn24.img.ria.ru/images/156335/10/1563351041_54:71:2499:1446_1036x0_80_0_0_4c3330c64fa53e7e05b29b19631e318a.jpg
РИА Новости

Биография Константина Бромберга

10:27 13.01.2020 (обновлено: 10:28 13.01.2020)
624
© Первый канал. Всемирная сетьРежиссер Константин Бромберг
Режиссер Константин Бромберг
© Первый канал. Всемирная сеть
Советский режиссер Константин Леонидович Бромберг родился 17 октября 1939 года в Харькове Украинской ССР (ныне Украина).
В 1965 году окончил сценарный факультет ВГИКа, мастерскую Иосифа Маневича.
До учебы в институте Бромберг работал корреспондентом Агентства печати "Новости" (АПН) и режиссером Воркутинской студии ТВ.
В 1960-х годах Бромберг снял документальные фильмы "Сказание о русской земле" (1968) и "Кафт" (1969).
Он работал режиссером телевидения. Создал цикл телефильмов об известных дирижерах Евгении Мравинском и Герберте фон Караяне, а также о литературоведе Ираклии Андроникове.
Бромберг был режиссером-постановщиком, а затем художественным руководителем студии детских и юношеских телефильмов творческого объединения "Экран".
В 1968 году он дебютировал в кино короткометражным художественным фильмом "Длинный день Кольки Павлюкова".
В 1973 году вышел его полнометражный детский телефильм "Был настоящим трубачом" о жизни девятилетнего артиста-агитатора Коти Мгеброва-Чекана, погибшего в 1922 году и похороненного в Петрограде на Марсовом поле.
В 1975 году Бромберг выпустил киноповесть "У меня есть лев", в основу которой легли реальные факты жизни семьи бакинского архитектора Берберова, в домашних условиях воспитывающего льва Кинга.
Известность режиссеру принес мини-сериал "Приключения Электроника" (1979) по одноименной книге Евгения Велтистова. В начале 1980-х годов трехсерийный фильм был рекордсменом популярности у юных телезрителей. За эту киноработу Константин Бромберг был удостоен Государственной премии СССР.
В 1982 году вышла его телевизионная двухсерийная музыкальная комедия "Чародеи" по повести Бориса и Аркадия Стругацких "Понедельник начинается в субботу". Роли в ней исполнили Александр Абдулов, Александра Яковлева, Екатерина Васильева, Валентин Гафт и другие известные актеры.
Бромберг также снял несколько выпусков детского юмористического киножурнала "Ералаш".
В 1980-х годах режиссер сотрудничал с американской телекомпанией CNN.
В последние годы жил и работал в США.
13 января 2020 года стало известно, что Константин Бромберг скончался в США.
Режиссер был лауреатом Государственной премии СССР (1982).
В 1996 году он был удостоен звания заслуженного деятеля искусств Российской Федерации.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
201000
Обсудить 0
Константин БромбергХарьковСправки
Рекомендуем
Режиссер Борис Грачевский
Грачевский рассказал, почему Бромберг уехал в США
Американские военные перед вылетом на Ближний Восток
США грозятся ограбить еще одну страну. Та задумалась о российских ЗРК
Чашка кофе и мозг
Ешь и умней. Какая пища нравится мозгу и от какой он страдает
Военнослужащий отдает честь у входа в казарму общевойсковой отдельной мотострелковой бригады Западного военного округа
В Подмосковье подняли по тревоге более 4,5 тысячи военнослужащих ЗВО
Кадр из видео группы На-На на песню Зинаида
Врач прокомментировал падение модели Ксении Пунтус из окна
Автомобиль Следственного комитета РФ
Под Саратовом мужчина изнасиловал знакомую, доказывая верность подруге
Валерий Бганба
Биография Валерия Бганбы
Участники фитнес-тренировки
Ученые выяснили, как поддерживать тонус мышц без упражнений
Актриса Рената Литвинова
Ренату Литвинову сбила машина в Москве
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание с вице-премьерами
Среди отмененных Медведевым актов РСФСР есть документы 1917-2002 годов
Урок в школе
В России поменяют систему оплаты труда учителей
Смартфон
Сотовые операторы начали повышать тарифы на связь
Модель Ксения Пунтус
Консьерж дома, где нашли Пунтус, рассказала о квартире внука Михалкова
Принц Гарри с женой Меган Маркл
Принц Гарри и Меган Маркл пытаются усидеть на двух стульях
Последствия ДТП на 400 километре автодороги М-2 в Кромском районе Орловской области
Против водителя микроавтобуса, попавшего в ДТП под Орлом, завели дело
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:37В "Столото" ответили на обвинения в нечестном розыгрыше
21:27СМИ: США готовятся вывести Китай из списка валютных манипуляторов
20:55Воробьев исполнил мечту мальчика, оставленную на "Елке желаний"
20:25В России оценили планы Варшавы не отмечать 75-летие освобождения
20:24Эксперт назвал соглашение о перемирии в Ливии нежизнеспособным
20:18В Москве прошла трехсторонняя встреча по ситуации в Сирии
20:12Захарову удивил отказ Варшавы отмечать годовщину освобождения города
20:11МВД Грузии заподозрило Саакашвили в попытке свержения власти
20:08Демократ Кори Букер приостановил президентскую кампанию в США
20:07Иранский депутат назвал причину пуска ракеты по украинскому Boeing
20:03Эксперты рассказали, на что чаще всего жалуются туристы
19:59МИД Греции призвал признать незаконными соглашения Турции и ПНС Ливии
19:52Суд отклонил жалобу на изъятие имущества у Шестуна
19:51Нетаньяху направил письмо осужденной в России израильтянке Иссахар
19:45Трамп похвалил иранских протестующих, отказавшихся топтать флаг США
19:44Моргулов обсудил с замглавы МИД КНР ситуацию на Корейском полуострове
19:44Глава МЧС наградил замглавы редакции РИА Новости Виктора Бельцова
19:42ЕП начал работу с минуты молчания по погибшим в авиакатастрофе в Иране
19:37Стороны конфликта в Ливии намерены работать над стабилизацией ситуации
19:35Сергей Шнуров ответил в стихах на слова о своей скоропостижной смерти
Лента новостейМолния