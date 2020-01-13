Биография Константина Бромберга

В 1965 году окончил сценарный факультет ВГИКа, мастерскую Иосифа Маневича.

До учебы в институте Бромберг работал корреспондентом Агентства печати "Новости" (АПН) и режиссером Воркутинской студии ТВ.

В 1960-х годах Бромберг снял документальные фильмы "Сказание о русской земле" (1968) и "Кафт" (1969).

Он работал режиссером телевидения. Создал цикл телефильмов об известных дирижерах Евгении Мравинском и Герберте фон Караяне, а также о литературоведе Ираклии Андроникове.

Бромберг был режиссером-постановщиком, а затем художественным руководителем студии детских и юношеских телефильмов творческого объединения "Экран".

В 1968 году он дебютировал в кино короткометражным художественным фильмом "Длинный день Кольки Павлюкова".

В 1973 году вышел его полнометражный детский телефильм "Был настоящим трубачом" о жизни девятилетнего артиста-агитатора Коти Мгеброва-Чекана, погибшего в 1922 году и похороненного в Петрограде на Марсовом поле.

В 1975 году Бромберг выпустил киноповесть "У меня есть лев", в основу которой легли реальные факты жизни семьи бакинского архитектора Берберова, в домашних условиях воспитывающего льва Кинга.

Известность режиссеру принес мини-сериал "Приключения Электроника" (1979) по одноименной книге Евгения Велтистова. В начале 1980-х годов трехсерийный фильм был рекордсменом популярности у юных телезрителей. За эту киноработу Константин Бромберг был удостоен Государственной премии СССР.

В 1982 году вышла его телевизионная двухсерийная музыкальная комедия "Чародеи" по повести Бориса и Аркадия Стругацких "Понедельник начинается в субботу". Роли в ней исполнили Александр Абдулов, Александра Яковлева, Екатерина Васильева, Валентин Гафт и другие известные актеры.

Бромберг также снял несколько выпусков детского юмористического киножурнала "Ералаш".

В 1980-х годах режиссер сотрудничал с американской телекомпанией CNN.

В последние годы жил и работал в США.

13 января 2020 года стало известно, что Константин Бромберг скончался в США.

Режиссер был лауреатом Государственной премии СССР (1982).

В 1996 году он был удостоен звания заслуженного деятеля искусств Российской Федерации.