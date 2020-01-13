Источник: налог на транзит нефти через Белоруссию не касается России

МИНСК, 13 янв — РИА Новости. Экологический налог на транзит нефти по территории Белоруссии будет платить предприятие "Гомельтранснефть Дружба", сообщил РИА Новости источник в нефтяной отрасли.
"Проект указа (об экологическом налоге. — Прим. ред.) прорабатывался последний год, было несколько вариантов этого документа. Насколько я знаю, предполагалось ввести фиксированный налог в размере 35 (белорусских. — Прим. ред.) копеек за 100 тонно-километров (прокачки. — Прим. ред.). Указ не имеет никакого другого окраса, кроме как перераспределение доходов. <...> "Транснефть" ничего не будет платить. Российской стороны это вообще не касается никаким образом", — подчеркнул собеседник агентства.
В пятницу президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о введении налога на транзит нефти. Как отмечалось в документе, для ликвидации возможных экологических последствий в случае аварии на магистральном нефтепроводе либо иных непредвиденных ситуаций, с организаций, транспортирующих нефть, будет взиматься налог на прибыль в размере 50 процентов.
По информации еще одного источника РИА Новости, указ вступает в силу с 1 января, официальна публикация документа ожидается в понедельник.
Грязная нефть в "Дружбе"
В конце апреля прошлого года в систему магистральных трубопроводов "Дружба", по которой российская нефть через Белоруссию идет на экспорт в Европу, попало загрязненное хлоридами сырье. Прокачку пришлось остановить, в полном объеме поставки возобновились 1 июля.
По итогам расследования выяснилось, что причиной ЧП стали мошеннические действия сотрудников частных компаний, не входящих в структуру "Транснефти". Более десяти человек стали фигурантами дела.
В начале декабря первый вице-президент госкомпании Максим Гришанин сообщил, что "Транснефть" к середине 2020 года завершит оценку своих затрат из-за инцидента на трубопроводе. По словам посла Белоруссии в России Владимира Семашко, Минск рассчитывает получить компенсацию в размере 70 миллионов долларов.
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