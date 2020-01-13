Источник: налог на транзит нефти через Белоруссию не касается России

"Проект указа (об экологическом налоге. — Прим. ред.) прорабатывался последний год, было несколько вариантов этого документа. Насколько я знаю, предполагалось ввести фиксированный налог в размере 35 (белорусских. — Прим. ред.) копеек за 100 тонно-километров (прокачки. — Прим. ред.). Указ не имеет никакого другого окраса, кроме как перераспределение доходов. <...> "Транснефть" ничего не будет платить. Российской стороны это вообще не касается никаким образом", — подчеркнул собеседник агентства.