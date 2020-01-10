Лукашенко ввел экологический налог на транзит российской нефти

МИНСК, 10 янв — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о введении налога на транзит нефти, сообщила пресс-служба белорусского лидера.
"В целях формирования источника денежных средств для ликвидации возможных экологических последствий в случае аварии на магистральном нефтепроводе либо иных непредвиденных ситуаций, связанных с перемещением нефти и нефтепродуктов по территории Беларуси, для организаций, осуществляющих транспортировку нефти и нефтепродуктов, установлена ставка налога на прибыль в размере 50%", — говорится в сообщении.
Кроме того, транзит нефти и нефтепродуктов по территории Белоруссии магистральными трубопроводами также становится объектом налогообложения.
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Грязная нефть в "Дружбе"
В конце апреля 2019 года в систему магистральных трубопроводов "Дружба", по которой российская нефть через Белоруссию идет на экспорт в Европу, попало загрязненное хлоридами сырье. Прокачку пришлось остановить.
В полном объеме поставки возобновились 1 июля.
"Транснефть" зарезервировала для выплаты компенсаций из-за загрязнения нефти в "Дружбе" 23 миллиарда рублей.
В начале декабря первый вице-президент госкомпании Максим Гришанин говорил, что "Транснефть" к середине 2020 года завершит оценку своих затрат из-за ЧП на трубопроводе.
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