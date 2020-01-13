В Ленинградской области восемь автомобилей столкнулись с автобусом

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 янв - РИА Новости. Один человек пострадал при столкновении восьми автомобилей и автобуса в двух ДТП на участке федеральной автодороги Р-23 в Ленинградской области, сообщает ФКУ Упрдор "Северо-Запад".
"На участке федеральной автодороги Р-23 Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель - граница с Республикой Беларусь около 08.00 13 января произошло два ДТП с участием девяти транспортных средств, в том числе с участием рейсового автобуса. Погибших в результате ДТП нет", - сказано в сообщении.
По данным ведомства, в результате ДТП пострадал человек, находившийся в легковом автомобиле.
На месте находятся представители обслуживающей дорогу подрядной организации, ГИБДД, скорая помощь. "Покрытие на участке, где произошло ДТП, влажное, было обработано противогололедными материалами. Причины произошедшего устанавливают правоохранители", - сказано в сообщении. Движение транспорта на этом участке федеральной дороги не затруднено.