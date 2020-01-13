Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-13T10:06+0300
https://ria.ru/20200113/1563352667.html
В Ленинградской области восемь автомобилей столкнулись с автобусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:159:1611:1065_1036x0_80_0_0_5b7a62c21a388ab190266888cccc1d84.jpg
РИА Новости

В Ленинградской области восемь автомобилей столкнулись с автобусом

10:06 13.01.2020
633
© РИА Новости / Алексей СухоруковПолицейский
Полицейский
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Полицейский. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 янв - РИА Новости. Один человек пострадал при столкновении восьми автомобилей и автобуса в двух ДТП на участке федеральной автодороги Р-23 в Ленинградской области, сообщает ФКУ Упрдор "Северо-Запад".
"На участке федеральной автодороги Р-23 Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель - граница с Республикой Беларусь около 08.00 13 января произошло два ДТП с участием девяти транспортных средств, в том числе с участием рейсового автобуса. Погибших в результате ДТП нет", - сказано в сообщении.
Автомобиль скорой помощи
03:51
Во Владивостоке таксист сбил женщину с ребенком на переходе
По данным ведомства, в результате ДТП пострадал человек, находившийся в легковом автомобиле.
На месте находятся представители обслуживающей дорогу подрядной организации, ГИБДД, скорая помощь. "Покрытие на участке, где произошло ДТП, влажное, было обработано противогололедными материалами. Причины произошедшего устанавливают правоохранители", - сказано в сообщении. Движение транспорта на этом участке федеральной дороги не затруднено.
На месте ДТП с участием двух автомобилей в Рязанской области. 12 января 2020
Вчера, 09:43
Крупное ДТП произошло на трассе в Рязанской области, есть жертвы
010101
Обсудить 0
Ленинградская областьПроисшествия
Рекомендуем
Место ДТП в Гатчинском районе Ленинградской области
В Ленинградской области столкнулись 15 машин
Автомобиль съехал в реку с селе Вишневое, Днепропетровской области, Украины. 12 января 2019
В украинском селе четыре человека утонули в автомобиле, упавшем в пруд
Нанесение предупреждающих надписей для пешеходов
В Калининградской области перевернулся автобус с 13 пассажирами
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
В Воронежской области женщина пыталась утопить приемного сына
Болгарские пожарные
В Болгарии прогремел взрыв в жилом доме
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Архангельской области подростков будут судить за убийство сверстницы
Детский сад
В Челябинске начали проверку после вспышки кишечной инфекции в детсаду
Рабочий у насосной станции трубопровода Дружба недалеко от деревни Бобовичи в Белоруссии
Источник: налог на транзит нефти через Белоруссию не касается России
Телефон в дежурной части УВД
В Долгопрудном эвакуировали гимназию после звонка о минировании
Цветы у фотографий погибших в Центральноафриканской Республике российских журналистов возле Дома журналистов в Москве
СК назвал мотив убийства российских журналистов в ЦАР
Пусковая установка ОТРК Искандер-М в боевом положении
В НАТО анонсировали ответ на размещение "Искандеров-М" с новой ракетой
Разведение сил в Донбассе
В ДНР оценили шансы согласовать 16 января новые участки разведения сил
Молоток судьи
На Ямале женщина заплатит штраф за ложное обвинение в изнасиловании
Вид на здание Министерства иностранных дел России
МИД подтвердил, что в Москве пройдет встреча Сарраджа и Хафтара
Молодая пара у компьютера
Названы страны и города, куда туристы стали чаще искать авиабилеты
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:37В "Столото" ответили на обвинения в нечестном розыгрыше
21:27СМИ: США готовятся вывести Китай из списка валютных манипуляторов
20:55Воробьев исполнил мечту мальчика, оставленную на "Елке желаний"
20:25В России оценили планы Варшавы не отмечать 75-летие освобождения
20:24Эксперт назвал соглашение о перемирии в Ливии нежизнеспособным
20:18В Москве прошла трехсторонняя встреча по ситуации в Сирии
20:12Захарову удивил отказ Варшавы отмечать годовщину освобождения города
20:11МВД Грузии заподозрило Саакашвили в попытке свержения власти
20:08Демократ Кори Букер приостановил президентскую кампанию в США
20:07Иранский депутат назвал причину пуска ракеты по украинскому Boeing
20:03Эксперты рассказали, на что чаще всего жалуются туристы
19:59МИД Греции призвал признать незаконными соглашения Турции и ПНС Ливии
19:52Суд отклонил жалобу на изъятие имущества у Шестуна
19:51Нетаньяху направил письмо осужденной в России израильтянке Иссахар
19:45Трамп похвалил иранских протестующих, отказавшихся топтать флаг США
19:44Моргулов обсудил с замглавы МИД КНР ситуацию на Корейском полуострове
19:44Глава МЧС наградил замглавы редакции РИА Новости Виктора Бельцова
19:42ЕП начал работу с минуты молчания по погибшим в авиакатастрофе в Иране
19:37Стороны конфликта в Ливии намерены работать над стабилизацией ситуации
19:35Сергей Шнуров ответил в стихах на слова о своей скоропостижной смерти
Лента новостейМолния