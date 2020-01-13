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В украинском селе четыре человека утонули в автомобиле, упавшем в пруд
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РИА Новости

В украинском селе четыре человека утонули в автомобиле, упавшем в пруд

09:49 13.01.2020 (обновлено: 09:58 13.01.2020)
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© Фото : Головне управління ДСНС України у Дніпропетровській областіАвтомобиль съехал в реку с селе Вишневое, Днепропетровской области, Украины. 12 января 2019
Автомобиль съехал в реку с селе Вишневое, Днепропетровской области, Украины. 12 января 2019
© Фото : Головне управління ДСНС України у Дніпропетровській області
КИЕВ, 13 янв – РИА Новости. Спасатели достали из водоема автомобиль с четырьмя телами в Днепропетровской области, сообщила пресс-служба областного управления Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.
По данным ведомства, в воскресенье вечером поступило сообщение о ДТП в селе Вишневое на местном пруду. На место выехали спасатели и установили, что легковой автомобиль Toyota съехал в водоем.
© Фото : Головне управління ДСНС України у Дніпропетровській областіАвтомобиль съехал в реку с селе Вишневое, Днепропетровской области, Украины. 12 января 2019
Автомобиль съехал в реку с селе Вишневое, Днепропетровской области, Украины. 12 января 2019
© Фото : Головне управління ДСНС України у Дніпропетровській області
Автомобиль съехал в реку с селе Вишневое, Днепропетровской области, Украины. 12 января 2019
"Предварительно автомобиль находился в 5 метрах от берега, на глубине 2-3 метра. Спасатели с помощью лебедки вытащили легковой автомобиль на берег. В салоне транспортного средства обнаружены тела четырех погибших, из них один ребенок – девочка 14 лет. Погибли мужчина, две женщины и ребенок", - говорится в сообщении.
Полицейские проводят следственные действия по установлению обстоятельств ДТП.
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Toyota (автомобиль)Днепропетровская областьПроисшествия
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