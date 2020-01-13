В украинском селе четыре человека утонули в автомобиле, упавшем в пруд

"Предварительно автомобиль находился в 5 метрах от берега, на глубине 2-3 метра. Спасатели с помощью лебедки вытащили легковой автомобиль на берег. В салоне транспортного средства обнаружены тела четырех погибших, из них один ребенок – девочка 14 лет. Погибли мужчина, две женщины и ребенок", - говорится в сообщении.