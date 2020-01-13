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На Ямале женщина заплатит штраф за ложное обвинение в изнасиловании
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РИА Новости

На Ямале женщина заплатит штраф за ложное обвинение в изнасиловании

09:40 13.01.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМолоток судьи
Молоток судьи
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Молоток судьи. Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 13 янв - РИА Новости. Жительницу Ямало-Ненецкого автономного округа обязали выплатить 105 тысяч рублей штрафа и пройти лечение от наркомании после того, как она ложно обвинила таксиста в изнасиловании, не найдя денег на проезд, сообщает региональная прокуратура.
Инцидент произошел летом 2019 года. Согласно информации окружного следственного управления СК РФ, нетрезвая жительница города Надым воспользовалась услугой такси, но платить за нее не стала - не было денег. Водитель отвез ее в отделение полиции, где пассажирка обвинила таксиста в изнасиловании.
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Позже эту информацию женщина подтвердила следователям. Однако, проверив сведения, правоохранители выяснили, что донос оказался ложным. Таким образом, она сама стала фигуранткой уголовного дела, которое в итоге дошло до суда.
"Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, назначил виновной наказание в виде штрафа в размере 105 тысяч рублей в доход государства", - говорится в сообщении прокуратуры.
Кроме того, судья обязал женщину пройти лечение от наркомании и медико-социальную реабилитацию, отметили в надзорном ведомстве.
Ранее следователи подчеркивали, что она полностью признала свою вину в преступлении.
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