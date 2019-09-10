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РИА Новости

На Ямале женщину будут судить за ложное обвинение таксиста в изнасиловании

15:08 10.09.2019
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкМашина Следственного комитета РФ
Машина Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Машина Следственного комитета РФ. Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 10 сен - РИА Новости. Жительница Ямало-Ненецкого автономного округа предстанет перед судом после того, как ложно обвинила водителя такси в изнасиловании, не найдя денег на оплату проезда, сообщает во вторник СУСК РФ по региону.
Инцидент произошел в середине июля в городе Надым. По версии следствия, пьяная 29-летняя женщина вызвала по телефону такси, но, воспользовавшись услугами водителя, не смогла оплатить проезд, так как при ней не было денег. Нетрезвая пассажирка затеяла в салоне автомобиля скандал, и водитель отвез ее в отделение полиции.
"Там, находясь в помещении дежурной части, женщина заявила, что ее только что изнасиловал этот мужчина. Будучи предупрежденной об уголовной ответственности за заведомо ложный донос, она собственноручно написала заявление. Информацию об изнасиловании обвиняемая подтвердила в объяснении следователю следственного отдела по городу Надым", - говорится в сообщении.
Однако правоохранители, проверяя историю женщины, выяснили, что факт, о котором она заявила, не подтвердился. Уголовное дело в отношении нее следователи возбудили по статье о заведомо ложном доносе с обвинением лица в совершении тяжкого преступления.
"В ходе расследования уголовного дела женщина полностью признала свою вину... В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд", - добавили в ведомстве.
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