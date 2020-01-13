В комитете ГД призвали доработать проект о блокировке аккаунтов e-mail

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству (соисполнитель) в своем заключении на законопроект о блокировке пользователей e-mail-сервисов и мессенджеров за распространение запрещенной информации отметил необходимость существенной доработки данной инициативы, документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.
Осенью 2019 года группа сенаторов во главе с Андреем Клишасом внесла в Госдуму законопроект о блокировке пользователей e-mail сервисов и мессенджеров. Предполагалось, что на оператора будет возложена обязанность по блокировке передачи пользователем электронных сообщений на основании соответствующего требования уполномоченного органа власти. За отказ организатора e-mail сервиса блокировать таких пользователей планируется ввести штраф на сумму до 1 миллиона рублей. Ряд экспертов отметили, что инициатива блокировки пользователей e-mail сервисов и мессенджеров может столкнуться с рядом технических тонкостей. Замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин заявлял, что законопроект нарушает принцип сетевой нейтральности и технически нереализуем, Минкомсвязи его не поддерживает.
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В заключении комиссии ГД отмечается, что предлагаемые меры по снижению уровня ложного информирования посредством сервиса электронной почты не представляются эффективными, в том числе потому, что "уже введенное в действие аналогичное требование к организаторам сервисов обмена мгновенными сообщениями во многих мессенджерах не исполняется, а там где оно исполняется, выявлены многочисленные способы его нарушения". Кроме того, отмечают депутаты, блокирование переписки конкретного пользователя не лишает его возможности тут же создать новый аккаунт и продолжить переписку.
"Также в проекте не предлагается введение какого-либо наказания за отказ от реализации данного законопроектного требования. В связи с вышеизложенным, комитет Государственной Думы по государственному строительству и законодательству отмечает, что представленный законопроект требует существенной доработки с учетом высказанных замечаний", - добавляется в заключении.
Профильным комитетом по данному законопроекту, как следует из базы данных Госдумы, является комитет по информационной политике, информационным технологиям и связи.
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