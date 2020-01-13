В комитете ГД призвали доработать проект о блокировке аккаунтов e-mail

В заключении комиссии ГД отмечается, что предлагаемые меры по снижению уровня ложного информирования посредством сервиса электронной почты не представляются эффективными, в том числе потому, что "уже введенное в действие аналогичное требование к организаторам сервисов обмена мгновенными сообщениями во многих мессенджерах не исполняется, а там где оно исполняется, выявлены многочисленные способы его нарушения". Кроме того, отмечают депутаты, блокирование переписки конкретного пользователя не лишает его возможности тут же создать новый аккаунт и продолжить переписку.