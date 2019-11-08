Минкомсвязь не поддерживает проект о блокировке пользователей мессенджеров

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Законопроект о блокировке пользователей e-mail сервисов и мессенджеров нарушает принцип сетевой нейтральности и технически нереализуем, Минкомсвязь его не поддерживает, заявил журналистам замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин.
В сентябре группа сенаторов во главе с Андреем Клишасом внесла в Госдуму законопроект о блокировке пользователей e-mail-сервисов и мессенджеров. Предполагалось, что на оператора будет возложена обязанность по блокировке передачи пользователем электронных сообщений на основании соответствующего требования уполномоченного органа власти. За отказ организатора e-mail-сервиса блокировать таких пользователей планировалось ввести штраф до 1 миллиона рублей. Некоторые эксперты отмечали, что инициатива блокировки пользователей e-mail-сервисов и мессенджеров может столкнуться с рядом технических тонкостей.
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"Нарушает принцип сетевой нейтральности, технически нереализуем, не поддерживаем", - заявил Волин в ответ на соответствующий вопрос.