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РИА Новости

Подготовлен закон о блокировке электронной почты россиян

22:19 08.10.2019 (обновлено: 01:33 09.10.2019)
23314
CC0 / StockSnap / Ноутбук
Ноутбук
CC0 / StockSnap /
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Члены Совета Федерации внесли в Госдуму законопроект о блокировке пользователей имейл-сервисов и мессенджеров, распространяющих запрещенную российским законодательством информацию.
Об этом РИА Новости сообщил председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству, один из авторов проекта Андрей Клишас.
Над документом также работали Александр Башкин, Людмила Бокова и Александр Карлин.
В то же время будут скорректированы положения закона об ограничениях переписки.
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ФСБ потребовала заблокировать по примеру Telegram два почтовых сервиса
Сенатор объяснил, что на практике целесообразнее блокировать самого пользователя, а не отдельные его сообщения. Клишас подчеркнул, что из законодательства исключат положения, которые противоречат конституции и обязывают владельцев сервисов обмена сообщениями проверять содержимое электронных писем и оценивать их правомерность.
Вместо этого операторы будут обязаны блокировать пользователя по требованию властей.
"Указанное изменение позволит не только более эффективно противодействовать угрозам, но и обеспечит соблюдение прав граждан, гарантированных конституцией", — подытожил сенатор.
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Вчера, 20:39РИА Новости
Эксперт: блокировка сервисов e-mail оградит пользователей от дезинформации
Инициативу сенаторов прокомментировали эксперты.
Так, руководитель Агентства кибербезопасности, член экспертного совета комитета Госдумы по информполитике Евгений Лифшиц заявил РИА Новости, что блокировать аккаунты в иностранных почтовых сервисах и мессенджерах технически будет сложно.
По словам эксперта, в России пользователи при желании по-прежнему смогут использовать VPN и анонимайзеры для доступа к сервисам в случае их блокировок.
"Я думаю, это будет один из законопроектов, который работать технически не будет, ровно как и с блокировкой Telegram. Можно ровно также бороться с "ветряными мельницами", история технического результата иметь не будет", - отметил он.
Человек работает на планшетном компьютере
Вчера, 19:06РИА Новости
Источник: проект о блокировке аккаунтов e-mail технически нереализуем
В свою очередь, гендиректор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин рассказал агентству, что при блокировке пользователей специалисты могут столкнуться с рядом технических тонкостей, например, не включенными в реестр почтовыми сервисами.
"Гипотетически эта инициатива затрагивает любой сервер в России, а их у нас более нескольких миллиардов", - указал эксперт.
Он добавил, что, как правило, при рассылке спама могут быстро меняться сервера, с которых отправляют нежелательные сообщения.
"Вполне возможно, что нужен технический национальный фильтр на поиск противоправного контента и маркирование писем как нежелательные. Это международная практика", - считает Щельцин.
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Блокировка e-mail увеличит аудиторию анонимных мессенджеров, заявил эксперт
44206729262
Обсудить 47
Андрей КлишасСовет Федерации РФГосдума РФРоссияОбщество
Популярные комментарии
Осталось ввести крепостное право
8 октября, 23:11
AxAndrew xxx
136509315
для начала это клишаса заблокировать надо, с конфискацией, за нахапанное не по доходам
8 октября, 22:47
tthatsmeprivate
14850009
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В Госдуму внесли законопроект о блокировке электронной почты россиян
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