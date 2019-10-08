Подготовлен закон о блокировке электронной почты россиян

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Члены Совета Федерации внесли в Госдуму законопроект о блокировке пользователей имейл-сервисов и мессенджеров, распространяющих запрещенную российским законодательством информацию.

Об этом РИА Новости сообщил председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству, один из авторов проекта Андрей Клишас.

Над документом также работали Александр Башкин, Людмила Бокова и Александр Карлин.

В то же время будут скорректированы положения закона об ограничениях переписки.

Сенатор объяснил, что на практике целесообразнее блокировать самого пользователя, а не отдельные его сообщения. Клишас подчеркнул, что из законодательства исключат положения, которые противоречат конституции и обязывают владельцев сервисов обмена сообщениями проверять содержимое электронных писем и оценивать их правомерность.

Вместо этого операторы будут обязаны блокировать пользователя по требованию властей.

"Указанное изменение позволит не только более эффективно противодействовать угрозам, но и обеспечит соблюдение прав граждан, гарантированных конституцией", — подытожил сенатор.

Инициативу сенаторов прокомментировали эксперты.

Так, руководитель Агентства кибербезопасности, член экспертного совета комитета Госдумы по информполитике Евгений Лифшиц заявил РИА Новости, что блокировать аккаунты в иностранных почтовых сервисах и мессенджерах технически будет сложно.

По словам эксперта, в России пользователи при желании по-прежнему смогут использовать VPN и анонимайзеры для доступа к сервисам в случае их блокировок.

"Я думаю, это будет один из законопроектов, который работать технически не будет, ровно как и с блокировкой Telegram. Можно ровно также бороться с "ветряными мельницами", история технического результата иметь не будет", - отметил он.

В свою очередь, гендиректор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин рассказал агентству, что при блокировке пользователей специалисты могут столкнуться с рядом технических тонкостей, например, не включенными в реестр почтовыми сервисами.

"Гипотетически эта инициатива затрагивает любой сервер в России, а их у нас более нескольких миллиардов", - указал эксперт.

Он добавил, что, как правило, при рассылке спама могут быстро меняться сервера, с которых отправляют нежелательные сообщения.