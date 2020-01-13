В профсоюзе оценили идею об изменении системы оплаты труда учителей

"Внесение соответствующих поправок в Трудовой кодекс, возможно, приведет к некоторому единству в оплате труда работников образования и сделает эту оплату более прозрачной и понятной каждому. Однако оценивать эти поправки еще рано - это время настанет после того, как они будут приняты в окончательной редакции. И не менее важно, как регионы будут транслировать эти нормы на своем уровне", - сказала Мариш.