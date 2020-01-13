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В профсоюзе оценили идею об изменении системы оплаты труда учителей
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РИА Новости

В профсоюзе оценили идею об изменении системы оплаты труда учителей

08:59 13.01.2020 (обновлено: 10:06 13.01.2020)
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© Depositphotos / jbrysonУрок
Урок
© Depositphotos / jbryson
Урок. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 13 янв - РИА Новости. Внесение в Трудовой кодекс поправок, которые поменяют структуру оплаты труда школьных учителей, может привести к единству в оплате труда работников образования в регионах и сделать эту систему более прозрачной, сообщила РИА Новости председатель Приморской краевой организации Общероссийского Профсоюза образования Ирина Мариш.
Глава министерства просвещения России Ольга Васильева в интервью "Российской газете" сообщила, что готовятся поправки в Трудовой кодекс, которые поменяют структуру оплаты труда школьных учителей. По словам министра, идет работа над тем, чтобы 70% фонда оплаты труда гарантированно уходило на оклады, а остальные 30% выделялись на различные надбавки. В настоящее время, как отметила министр, эту пропорцию соблюдают не всегда.
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"Внесение соответствующих поправок в Трудовой кодекс, возможно, приведет к некоторому единству в оплате труда работников образования и сделает эту оплату более прозрачной и понятной каждому. Однако оценивать эти поправки еще рано - это время настанет после того, как они будут приняты в окончательной редакции. И не менее важно, как регионы будут транслировать эти нормы на своем уровне", - сказала Мариш.
По ее словам, краевая организация профсоюза неоднократно обращала внимание региональных чиновников на необходимость установить единую систему оплаты труда работников образования в Приморье.
"Соотнесение фонда оплаты труда 70 на 30 будет соблюдаться при условии конкретного на то указания, без формулировок "не более/не менее", и, конечно же, достаточного финансирования", - отметила собеседница.
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Будут ли учителя получать одинаковую зарплату? Мнение экспертовВ России следует сформировать общую систему оплаты труда педагогов и ликвидировать зарплатное неравенство. Официальные лица, депутаты и представители профсоюзов рассказали о перспективах реализовать такое решение в стране.
Она также добавила, что всероссийский мониторинг по размерам окладов педагогов в Приморье прошел без привлечения профсоюза.
"Величина "голого" оклада на 1 ставку в 22,3 тысячи рублей не зафиксирована ни в одном нормативно-правовом акте края. В столице Приморья постановлением администрации Владивостока размер оклада учителя на 1 ставку установлен в размере 12 тысяч 600 рублей. Конечно, заработная плата учителя состоит не из одного оклада, в расчете заработной платы учитывается стаж и категория, классное руководство и проверка тетрадей, другие показатели, но давайте называть вещи своими именами: "оклад" - это оклад, а "заработная плата" - это заработная плата", - отметила Мариш.
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