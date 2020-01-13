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"Однажды в… Голливуде" завоевала награду "Выбор критиков" в США
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РИА Новости

"Однажды в… Голливуде" завоевала награду "Выбор критиков" в США

06:33 13.01.2020
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© Bona Film Group (2019)Кадр из фильма "Однажды в… Голливуде"
Кадр из фильма Однажды в… Голливуде
© Bona Film Group (2019)
ВАШИНГТОН, 13 янв – РИА Новости. Фильм "Однажды в… Голливуде" Квентина Тарантино стал "лучшей картиной года" по версии кинокритиков США, 25-я ежегодная церемония вручения награды "Выбор критиков" прошла в Калифорнии в воскресенье.
В категории "лучший фильм" за награды кинокритиков также боролись обладатель "Золотого глобуса" историческая драма "1917", "Ирландец", "Кролик Джоджо", "Маленькие женщины", "Брачная история", "Джокер", "Ford против Ferrari", "Паразиты" и "Неограненные драгоценности".
25-я церемония вручения награды состоялась в Санта-Монике в Калифорнии, имена победителей также публикуются в Twitter аккаунте премии. Как свидетельствуют результаты премии, в этом году кинокритики не смогли определиться с победителем в категории "лучший режиссер" и наградили сразу двоих: британца Сэма Мендеса за историческую драму "1917" и создателя картины "Паразиты" Пон Чжун Хо. Фильм "1917" также собрал награды критиков за монтаж и операторскую работу, а "Однажды в… Голливуде" отметили за оригинальный сценарий (Квентин Тарантино) и работу постановщика.
Награду кинокритиков за главную мужскую роль в фильме "Джокер" завоевал Хоакин Феникс, приз кинокритиков за главную женскую роль получила Рене Зеллвегер за картину "Джуди". Награды за лучшую женскую роль второго плана удостоена Лора Дерн за картину "Брачная история", а за лучшую мужскую роль второго плана отметили Брэда Питта ("Однажды в … Голливуде").
За лучший актерский состав кинокритики наградили фильм Мартина Скорсезе "Ирландец".
Премия крупнейшей ассоциации кинокритиков США и Канады BFCA, в которой состоят около 300 критиков, вручается ежегодно. Награда считается одной из самых престижных на американском кинорынке наряду с "Золотым глобусом" и "Оскаром".
Кадр из фильма Однажды в Голливуде
6 января, 06:58Культура
"Однажды в… Голливуде" Тарантино завоевал "Золотой глобус"
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КультураКвентин ТарантиноСША
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