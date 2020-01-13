В Приморском океанариуме появились две ржавые акулы-няньки

ВЛАДИВОСТОК, 13 янв - РИА Новости. Две крупные ржавые акулы-няньки - морские хищники с бульдожьей хваткой прибыли в Две крупные ржавые акулы-няньки - морские хищники с бульдожьей хваткой прибыли в Приморский океанариум из Индонезии, сообщает океанариум.

Обе прибывшие в океанариум ржавые акулы-няньки (Nebrius ferrugineus) - самки в возрасте от двух до трёх лет, длиной около полутора метров. Они благополучно перенесли 18-часовую дорогу. Биологи и ихтиопатологи адаптируют тропических хищников к жизни в Приморском океанариуме. В том числе, устраивая ржавым акулам купания в опреснённой воде. Для выловленных в дикой природе гидробионтов это самый простой и безопасный способ борьбы с морскими эктопаразитами.

"По акульим меркам они подростки. Обе очень любопытны: наблюдают за людьми и без страха поднимают головы над поверхностью воды. Акулы-няньки считаются одним из безопасных для человека видов, тем не менее хватку именно ржавых акул можно назвать бульдожьей — схватив жертву они ни за что не разожмут челюстей", - приводятся в сообщении слова начальника отдела содержания гидробионтов тропических морей Михаила Стрельцова.

Он также отметил, что в настоящий момент одна из главных задач - научить хищников не воспринимать будущих соседей по аквариуму в качестве еды.

"Мы начали кормить наших нянек из рук, уверены, что они быстро привыкнут к людям. После этого мы сможем перевести новоселов в "Океанскую бездну" — самый большой аквариум океанариума, где они станут полноправными участницами программы "Танцы со скатами", - добавляет Стрельцов .

Ржавая акула-нянька — единственный представитель рода небрий семейства акул-нянек. Место обитания - прибрежная зона многих морей Индийского и Тихого океанов. Ржавая акула-нянька достигает размеров от 2,2 до 3,7 метров, самая крупная зарегистрированная особь имела длину 4 метра.

Ржавая акула-нянька — донный хищник, в её рацион входят осьминоги, кальмары, каракатицы, ракообразные, морские ежи, бычки, рыбы-хирурги и другие донные жители.