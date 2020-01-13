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2020-01-13T05:07+0300
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В Приморском океанариуме появились две ржавые акулы-няньки
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РИА Новости

В Приморском океанариуме появились две ржавые акулы-няньки

05:07 13.01.2020
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПриморский океанариум на острове Русский во Владивостоке
Приморский океанариум на острове Русский во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Приморский океанариум на острове Русский во Владивостоке. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 13 янв - РИА Новости. Две крупные ржавые акулы-няньки - морские хищники с бульдожьей хваткой прибыли в Приморский океанариум из Индонезии, сообщает океанариум.
Обе прибывшие в океанариум ржавые акулы-няньки (Nebrius ferrugineus) - самки в возрасте от двух до трёх лет, длиной около полутора метров. Они благополучно перенесли 18-часовую дорогу. Биологи и ихтиопатологи адаптируют тропических хищников к жизни в Приморском океанариуме. В том числе, устраивая ржавым акулам купания в опреснённой воде. Для выловленных в дикой природе гидробионтов это самый простой и безопасный способ борьбы с морскими эктопаразитами.
"По акульим меркам они подростки. Обе очень любопытны: наблюдают за людьми и без страха поднимают головы над поверхностью воды. Акулы-няньки считаются одним из безопасных для человека видов, тем не менее хватку именно ржавых акул можно назвать бульдожьей — схватив жертву они ни за что не разожмут челюстей", - приводятся в сообщении слова начальника отдела содержания гидробионтов тропических морей Михаила Стрельцова.
Он также отметил, что в настоящий момент одна из главных задач - научить хищников не воспринимать будущих соседей по аквариуму в качестве еды.
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"Мы начали кормить наших нянек из рук, уверены, что они быстро привыкнут к людям. После этого мы сможем перевести новоселов в "Океанскую бездну" — самый большой аквариум океанариума, где они станут полноправными участницами программы "Танцы со скатами", - добавляет Стрельцов .
Ржавая акула-нянька — единственный представитель рода небрий семейства акул-нянек. Место обитания - прибрежная зона многих морей Индийского и Тихого океанов. Ржавая акула-нянька достигает размеров от 2,2 до 3,7 метров, самая крупная зарегистрированная особь имела длину 4 метра.
Ржавая акула-нянька — донный хищник, в её рацион входят осьминоги, кальмары, каракатицы, ракообразные, морские ежи, бычки, рыбы-хирурги и другие донные жители.
Для дыхания ржавая акула-нянька использует брызгальца и "щёчный насос", с помощью которых вентилирует жаберный аппарат и долгое время может находиться на дне неподвижно. Также "щёчный насос" позволяет акуле вытягивать из расщелин спрятавшуюся добычу.
Океанариум на острове Русский
12 декабря 2019, 04:11
В Приморском океанариуме поселились ходячие рыбы с "удочками"
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Приморский океанариумПриморский крайОбщество
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