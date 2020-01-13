Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-13T12:14+0300
https://ria.ru/20200113/1563349085.html
Климкин назвал Украину сырьевым придатком
https://cdn24.img.ria.ru/images/155150/18/1551501837_0:340:2788:1908_1036x0_80_0_0_fcdad82894ca0cee150f677367f9b93f.jpg
РИА Новости

Климкин назвал Украину сырьевым придатком

04:43 13.01.2020 (обновлено: 12:14 13.01.2020)
33044
© Пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанкЭкс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин
Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин
© Пресс-служба президента Украины
Перейти в фотобанк
Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что страна является сырьевым придатком, об этом он написал в своем Twitter.
Таким образом экс-министр прокомментировал мониторинговый отчет Еврокомиссии о состоянии торговли агропродукцией, согласно которому Украина заняла третье место среди крупнейших экспортеров сельхозпродукции в страны ЕС в период с ноября 2018 по октябрь 2019 года.
Металлургическое производство
4 января, 02:38
Экономист заявил об историческом антирекорде украинских металлургов
"Все так радуются, что мы стали третьим экспортером сельскохозяйственной продукции в ЕС, но не смотрят, что мы вывозим почти исключительно сырье. Мы сырьевой придаток", — написал Климкин.
Экс-министр добавил, что для Украины настало время "заняться кетчупом, печеньем и колбасой", чтобы стать поставщиком пищи, а не сырья.
Придаточное предложение
12:14
Придаточное предложение
Ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук назвал "просадку промышленности" главной причиной снижения бюджетных доходов. По данным Госстата страны, в ноябре прошлого года серьезно замедлились почти все отрасли: перерабатывающая — на пять процентов, добывающая — на восемь, поставки электроэнергии и газа упали более чем на 12 процентов.
Сотрудница пограничной службы Украины на международном пункте пропуска через украинско-польскую границу
20 ноября 2019, 08:00
"У вас есть право попросить": Польша хочет сделать Украину своей колонией
64339711108
Обсудить 34
Ситуация на УкраинеПавел КлимкинЕврокомиссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Украине пока ещё позволено быть сырьевым придатком. Пока ещё не проданы земли. После выполнения требований Финансовых институтов по продаже земли и этот слабый ручеек исчезнет. Как изчезла промышленная отрасль. Как исчезла государственность.
13 января, 06:35
JCJonnJr Carter
8800003
Однобокое представление информации уже надоело. Напишите про выводы счётной палаты, про то, что у нас скоро мусор склад рвать негде будет, а главные виновник-те, кто добывает полезные ископаемые. Их отходы уже обрели угрожающе масштабы. А вы все про какую-то Украину пишете.
13 января, 06:30
Я В ТАНКЕ
23202353
Рекомендуем
Кадр из видео группы На-На на песню Зинаида
Врач прокомментировал падение модели Ксении Пунтус из окна
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков
Пушков нашел неувязку в словах эстонского политика о границе с Россией
Американские военные перед вылетом на Ближний Восток
США грозятся ограбить еще одну страну. Та задумалась о российских ЗРК
Актриса Рената Литвинова на презентации собственной коллекции одежды ZARINA & Рената Литвинова
"Не в порядке": Литвинова отказалась от фото с поклонником после ДТП
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток — 2 в Ленинградской области
В Австрии раскритиковали санкции против "Северного потока — 2"
Военнослужащий отдает честь у входа в казарму общевойсковой отдельной мотострелковой бригады Западного военного округа
В Подмосковье подняли по тревоге более 4,5 тысячи военнослужащих ЗВО
Пусковая установка ОТРК Искандер-М в боевом положении
В НАТО анонсировали ответ на размещение "Искандеров-М" с новой ракетой
Освобождение советскими войсками узников немецко-фашистского концлагеря Аушвиц-Биркенау - Освенцим
Валенса призвал Польшу признать правду о том, кто освободил Освенцим
Смартфон
Сотовые операторы начали повышать тарифы на связь
Чашка кофе и мозг
Ешь и умней. Какая пища нравится мозгу и от какой он страдает
Автомобиль Следственного комитета РФ
Под Саратовом мужчина изнасиловал знакомую, доказывая верность подруге
Военнослужащие польской армии у памятника воинам Советской Армии в Варшаве
Варшава не будет отмечать 75-летие освобождения от немецкой оккупации
Участники фитнес-тренировки
Ученые выяснили, как поддерживать тонус мышц без упражнений
Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар
Источник: Хафтар прибывает в Москву для переговоров с Сарраджем
Урок в школе
В России поменяют систему оплаты труда учителей
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:45Инну Чурикову обокрали в аэропорту
15:44Берлин назвал вопрос диверсификации поставок газа политическим
15:41Представители Кадышевой и Бабкиной прокомментировали слухи о драке
15:39Путин и Моди подтвердили личные встречи в Москве и Петербурге
15:35В Чебоксарах семья из четырех человек отравилась угарным газом
15:32Девять пострадавших в авиакатастрофе в Алма-Ате остаются в больницах
15:32На Алтае завели дело после пропажи подростка и девушки
15:32Путин и Моди обсудили ситуацию в Персидском заливе и Ливии
15:30Власти объяснили, почему в школьном туалете на Урале нет перегородок
15:28ВОЗ может провести заседание в связи со вспышкой коронавируса в Китае
15:27В Израиле арестовали главу религиозной секты за пытки и рабовладение
15:26В Москве дадут салют в честь 75-летия освобождения Варшавы
15:25Медведев вручает правительственные награды в области СМИ
15:22ФАС сообщила, когда примут решения по транзиту нефти через Белоруссию
15:20Принцы Уильям и Гарри прокомментировали данные о кризисе в отношениях
15:17В Миссии ООН заявили о важности мониторингового механизма в Ливии
15:14Путин провел совещание по подготовке послания Федеральному Собранию
15:12В Мурманской области нашли детей, забросавших снегом Вечный огонь
15:11Иранского посла вызвали в МИД Британии
15:10Бывший папа Римский Бенедикт XVI высказался за сохранение целибата
Лента новостейМолния