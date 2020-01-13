Климкин назвал Украину сырьевым придатком

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Бывший министр иностранных дел Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что страна является сырьевым придатком, об этом он написал в своем Twitter

Таким образом экс-министр прокомментировал мониторинговый отчет Еврокомиссии о состоянии торговли агропродукцией, согласно которому Украина заняла третье место среди крупнейших экспортеров сельхозпродукции в страны ЕС в период с ноября 2018 по октябрь 2019 года.

"Все так радуются, что мы стали третьим экспортером сельскохозяйственной продукции в ЕС, но не смотрят, что мы вывозим почти исключительно сырье. Мы сырьевой придаток", — написал Климкин.

Экс-министр добавил, что для Украины настало время "заняться кетчупом, печеньем и колбасой", чтобы стать поставщиком пищи, а не сырья.