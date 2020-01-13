В Приморье осужденного нашли мертвым в колонии

ВЛАДИВОСТОК, 13 янв — РИА Новости. Один из осужденных в колонии в Спасском районе Приморья найден мертвым, проводится проверка, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального ГУ ФСИН.
"В ИК-39 ГУ ФСИН России по Приморскому краю был обнаружен осужденный без признаков жизни. Прибывшие медработники констатировали смерть, по предварительным данным без признаков насильственной смерти", — сказал собеседник.
По его словам, проводится проверка произошедшего, результаты будут направлены в государственные органы, осуществляющие контроль за деятельностью УИС.
Как сообщил РИА Новости представитель регионального СУ СК, по факту смерти проводится проверка.
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