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В Приморье осужденного нашли мертвым в колонии
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РИА Новости

В Приморье осужденного нашли мертвым в колонии

04:09 13.01.2020 (обновлено: 10:18 13.01.2020)
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© РИА Новости / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанкИсправительная колония
Исправительная колония
© РИА Новости / Табылды Кадырбеков
Перейти в фотобанк
Исправительная колония. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 13 янв — РИА Новости. Один из осужденных в колонии в Спасском районе Приморья найден мертвым, проводится проверка, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального ГУ ФСИН.

"В ИК-39 ГУ ФСИН России по Приморскому краю был обнаружен осужденный без признаков жизни. Прибывшие медработники констатировали смерть, по предварительным данным без признаков насильственной смерти", — сказал собеседник.

По его словам, проводится проверка произошедшего, результаты будут направлены в государственные органы, осуществляющие контроль за деятельностью УИС.
Как сообщил РИА Новости представитель регионального СУ СК, по факту смерти проводится проверка.
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