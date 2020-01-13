"Земля леопарда" тестирует беспилотники для охраны редких кошек

ВЛАДИВОСТОК, 13 янв - РИА Новости. Сотрудники нацпарка " Сотрудники нацпарка " Земля леопарда " в Приморье протестировали беспилотники Zala концерна " Калашников " для работы по сохранению редких леопардов и тигров, сообщает учреждение.

Ранее директор нацпарка Виктор Бардюк сообщал РИА Новости, что беспилотники Zala концерна "Калашников" могут быть использованы для контроля за браконьерами, пожарами и мониторинга редких животных на этой охраняемой территории.

"Новые испытательные полеты беспилотников Zala концерна "Калашников" прошли на "Земле леопарда". Осмотр территории с воздуха позволил днем и ночью увидеть множество диких животных, помог оценить перспективы использования современной техники в деле сохранения редких дальневосточных леопардов и амурских тигров", - сообщает пресс-служба нацпарка.

Специалистам "Земли леопарда" удалось с высоты до 3 километров осмотреть ряд участков нацпарка и снять копытных животных — основу кормовой базы редких крупных кошек. Через объектив камеры и тепловизор хорошо различимы олени и кабаны, в том числе в темноте. Сотрудники нацпарка проанализировали, как эта техника работает в условиях гористой местности, как справляется с плохой видимостью.

Среди других возможностей потенциального использования беспилотников - выявление пожаров, создание моделей рельефа национального парка для оценки природного комплекса. С помощью БЛА можно оценивать изменения лесного покрова.

Представитель нацпарка уточнил РИА Новости, что возможность закупки беспилотников для охраняемой территории еще обсуждается.