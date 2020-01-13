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2020-01-13T03:48+0300
https://ria.ru/20200113/1563348805.html
"Земля леопарда" тестирует беспилотники для охраны редких кошек
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РИА Новости

"Земля леопарда" тестирует беспилотники для охраны редких кошек

03:48 13.01.2020
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© Фото предоставлено пресс-службой АО Концерн "Калашников"Российский комплекс беспилотной разведки и наблюдения самолетного типа ZALA
Российский комплекс беспилотной разведки и наблюдения самолетного типа ZALA
© Фото предоставлено пресс-службой АО Концерн "Калашников"
Российский комплекс беспилотной разведки и наблюдения самолетного типа ZALA. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 13 янв - РИА Новости. Сотрудники нацпарка "Земля леопарда" в Приморье протестировали беспилотники Zala концерна "Калашников" для работы по сохранению редких леопардов и тигров, сообщает учреждение.
Ранее директор нацпарка Виктор Бардюк сообщал РИА Новости, что беспилотники Zala концерна "Калашников" могут быть использованы для контроля за браконьерами, пожарами и мониторинга редких животных на этой охраняемой территории.
"Новые испытательные полеты беспилотников Zala концерна "Калашников" прошли на "Земле леопарда". Осмотр территории с воздуха позволил днем и ночью увидеть множество диких животных, помог оценить перспективы использования современной техники в деле сохранения редких дальневосточных леопардов и амурских тигров", - сообщает пресс-служба нацпарка.
На территории национального парка Земля леопарда в Приморском крае
2 января, 02:07
В Приморье усилили охрану нацпарка "Земля леопарда"
Специалистам "Земли леопарда" удалось с высоты до 3 километров осмотреть ряд участков нацпарка и снять копытных животных — основу кормовой базы редких крупных кошек. Через объектив камеры и тепловизор хорошо различимы олени и кабаны, в том числе в темноте. Сотрудники нацпарка проанализировали, как эта техника работает в условиях гористой местности, как справляется с плохой видимостью.
Среди других возможностей потенциального использования беспилотников - выявление пожаров, создание моделей рельефа национального парка для оценки природного комплекса. С помощью БЛА можно оценивать изменения лесного покрова.
Представитель нацпарка уточнил РИА Новости, что возможность закупки беспилотников для охраняемой территории еще обсуждается.
Нацпарк "Земля леопарда" является местом обитания самой редкой крупной кошки в мире - дальневосточного леопарда. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией, и, вероятно, в КНДР. Основная часть популяции живет в нацпарке. В 2018 году здесь зафиксирован 91 взрослый леопард и 22 котенка.
Дальневосточный леопард
6 декабря 2019, 15:48Туризм
В Приморье нацпарк "Земля леопарда" расширил свои границы
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Национальный парк "Земля леопарда"Калашников (концерн)Приморский крайОбщество
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