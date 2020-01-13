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2020-01-13T03:43+0300
https://ria.ru/20200113/1563348768.html
Премьер ПНС заявил о готовности возобновить боевые действия в Ливии
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РИА Новости

Премьер ПНС заявил о готовности возобновить боевые действия в Ливии

03:43 13.01.2020
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© REUTERS / Ismail Zitouny/File PhotoСгоревший танк, принадлежавший войскам армии Халифы Хафтара к югу от Триполи
Сгоревший танк, принадлежавший войскам армии Халифы Хафтара к югу от Триполи
© REUTERS / Ismail Zitouny/File Photo
КАИР, 13 янв - РИА Новости. Премьер-министр Правительства национального согласия Ливии (ПНС) Файез Саррадж спустя сутки после объявления о режиме прекращения огня заявил, что готов возобновить боевые действия, если агрессор нарушит перемирие, но в то же время призвал ливийцев сплотиться и решить проблему через диалог.
Глава заседающего в Триполи ПНС обратился к народу Ливии по телефону. Звуковое обращение главы ПНС размещено на сайте триполийского правительства.
"Я призываю всех ливийцев перевернуть страницу прошлого, отбросить разногласия и сплотиться, чтобы вместе идти миру и стабильности... Мы должны понимать, что наши разногласия должны решаться демократическим путем, через диалог, в котором нет места диктаторскому правлению", - сказал Саррадж.
По словам Файеза Сарраджа, ПНС "подписало соглашение о перемирии с целью не допущения дальнейшего пролития крови ливийцев".
"Мы готовы возобновить военные действия и победить агрессора, в случае если это соглашение будет нарушено", - заявил в своем обращении глава ПНС.
Сотрудник сил безопасности Правительства национального согласия (ПНС) в районе Таджура, к востоку от Триполи, Ливия
00:31
Египет поддержал прекращение огня в Ливии
Ранее информированный ливийский источник РИА Новости сообщил о том, что глава ЛНА маршал Халифа Хафтар прибыл в Москву, где могут состояться его переговоры с премьер-министром Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файезом Сарраджем. По его словам, Саррадж прибудет в Москву в понедельник.
В ночь на воскресенье ЛНА и ПНС объявили о прекращении боевых действий на западе Ливии с 0.00 по местному времени (1.00 мск). Каждая из сторон пообещала ответить на любое нарушение прекращения огня.
Ранее президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган согласовали единую позицию по Ливии и призвали все стороны прекратить огонь с 0.00 12 января и немедленно сесть за стол переговоров. Однако командующий ЛНА Халифа Хафтар сказал, что приветствует эту инициативу, но продолжит наступление на Триполи, которое ведет с апреля прошлого года. В свою очередь, глава международно признанного правительства национального единства Ливии Файез Саррадж заявлял в субботу во время визита в Италию, что приветствует инициативу о перемирии, но с условием отвода подразделений ЛНА.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией Халифы Хафтара.
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Халифа ХафтарЛивияВ мире
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