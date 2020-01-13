Премьер ПНС заявил о готовности возобновить боевые действия в Ливии

КАИР, 13 янв - РИА Новости. Премьер-министр Правительства национального согласия Премьер-министр Правительства национального согласия Ливии (ПНС) Файез Саррадж спустя сутки после объявления о режиме прекращения огня заявил, что готов возобновить боевые действия, если агрессор нарушит перемирие, но в то же время призвал ливийцев сплотиться и решить проблему через диалог.

Глава заседающего в Триполи ПНС обратился к народу Ливии по телефону. Звуковое обращение главы ПНС размещено на сайте триполийского правительства.

"Я призываю всех ливийцев перевернуть страницу прошлого, отбросить разногласия и сплотиться, чтобы вместе идти миру и стабильности... Мы должны понимать, что наши разногласия должны решаться демократическим путем, через диалог, в котором нет места диктаторскому правлению", - сказал Саррадж.

По словам Файеза Сарраджа, ПНС "подписало соглашение о перемирии с целью не допущения дальнейшего пролития крови ливийцев".

"Мы готовы возобновить военные действия и победить агрессора, в случае если это соглашение будет нарушено", - заявил в своем обращении глава ПНС.

Ранее информированный ливийский источник РИА Новости сообщил о том, что глава ЛНА маршал Халифа Хафтар прибыл в Москву, где могут состояться его переговоры с премьер-министром Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файезом Сарраджем. По его словам, Саррадж прибудет в Москву в понедельник.

В ночь на воскресенье ЛНА и ПНС объявили о прекращении боевых действий на западе Ливии с 0.00 по местному времени (1.00 мск). Каждая из сторон пообещала ответить на любое нарушение прекращения огня.

Ранее президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган согласовали единую позицию по Ливии и призвали все стороны прекратить огонь с 0.00 12 января и немедленно сесть за стол переговоров. Однако командующий ЛНА Халифа Хафтар сказал, что приветствует эту инициативу, но продолжит наступление на Триполи, которое ведет с апреля прошлого года. В свою очередь, глава международно признанного правительства национального единства Ливии Файез Саррадж заявлял в субботу во время визита в Италию, что приветствует инициативу о перемирии, но с условием отвода подразделений ЛНА.